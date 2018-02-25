Ulus Anafartalar Çarşısı'nın 54 yıllık esnafı Ali Arslan: Burası yıkılırsa, Atatürk heykeli de kaldırılır

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Tarihi Kent Merkezi’ adı altında, Ulus’ta yapmayı planladığı proje kapsamında SGK’ya ait Ulus ve Anafartalar İş Merkezi ile Ulus Hali gibi Cumhuriyet dönemini tarihi ve mimari özellikleriyle yaşatan binaların yıkılması bir kez daha gündeme geldi. Ulus Anafartalar Çarşısı’nın 54 yıllık mefruşatçısı Ali Arslan, "Buranın yıkılmasındaki amaç Atatürk heykelinin yıkılmasıdır, bu amaçlanmaktadır. Çünkü heykel bu binaların üzerinde duruyor. Heykelin bulunduğu yerin altı boştur. Anafartalar Çarşısı yıkıldığında mutlak surette heykelin altı boş olduğu için oradan sökülüp kaldırılması gerekecek" dedi.

“Çarşı yıkılırsa mecburen Atatürk heykeli de kaldırılacak’

Anafartalar Çarşısı’nın en eskilerinden 54 yıllık mefruşatçı Ali Arslan, ‘Bana göre, buranın yıkılmasındaki amaç Atatürk heykelinin yıkılmasıdır, bu amaçlanmaktadır’ diyor. Arslan, "Çarşı yıkılırsa neden Atatürk heykeli yıkılır?" sorusuna, Heykelin bu binaların üzerine kurulduğuna dikkati çekerek, “Çünkü heykel bu binaların üzerinde duruyor. Heykelin bulunduğu yerin altı boştur. Anafartalar Çarşısı yıkıldığında mutlak surette heykelin altı boş olduğu için oradan sökülüp kaldırılması gerekiyor” açıklaması getiriyor.

Arslan, binanın yıkılması için birkaç kez yapılan girişimlerin Ankara ve Türkiye halkının duyarlılıkları nedeniyle durdurulduğunu belirterek, başbakan ve Cumhurbaşkanından gelecek olumlu bir mesajın yeni bir hamleyi engelleyebileceğini ifade ediyor.

Tarihi Anafartalar Çarşısı’nın en eski esnafı mefruşatçı Ali Arslan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Çarşı adını Anafartalar Zaferi’nden almıştır”

Bugün Ankara’nın ve Türkiye’nin, hükümetlerin de merkezi sayılan Ulus, İstiklal Harbimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bütün kararlar burada alınmıştır. Her ne kadar Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi yapıldıydı ise Ankara’da verilen kararlar önemlidir ve burada alanın kararlar ile ülkemizin kurtarılması sağlanmıştır. Bu kararlar bugün Ulus Meydanı dediğimiz Birinci ve İkinci Meclis’in bulunduğu ve özel olarak yapılmış tarihi Ankara Palas tarihi bir eserin olduğu yerdir. Zaten, bulunduğumuz alanda Atatürk heykeli, Sümerbank’ın olması, Çanakkale Harbi’nde Anafartalar zaferinin kazanıldığı yerden bu çarşının adını alması burayı çok anlamlı kılmaktadır.

1958 senesinde kurulan bir Kooperatif ve özel idarenin ortaklığı ile yapılmıştır bu bina daha sonra çeşitli el değiştirmeler oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Melih Gökçek, buranın yıkılması kararını kimseye danışmadan vermişti. Burasının sahibi olan Ankara halkına sormadan karar vermişti.Bugün de hangi gerekçe, hangi düşünceyle olduğunu bilmediğimiz bir kararla yine yıkılmak isteniyor. Bana göre, buranın yıkılmasındaki amaç Atatürk heykelinin yıkılmasıdır, bu amaçlanmaktadır. (Çarşı yıkılırsa Atatürk heykeli de yıkılır mı sorusuna). Çünkü heykel bu binaların üzerinde duruyor.Heykelin bulunduğu yerin altı boştur.

“Çarşı yıkıldığında mutlak surette Atatürk heykeli kaldırılması gerekiyor”

Anafartalar Çarşısı yıkıldığında mutlak surette heykelin altı boş olduğu için oradan sökülüp kaldırılması gerekiyor. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Atatürk k heykelleri sökülmüştür, bir daha da yerine konulmamıştır. Burada da yapılmak istenen budur, oysa Atatürk gibi bir insan yüzyıllar sonrasına gelir.

“10 Kasım 1964’den beri buranın açıldığı günden beri buradayım”

Ben 10 Kasım 1964’den buradayım. Yani bu binanın açılışından beri buradayım. O günden beri kiracısıyım. Birçok kez burayla ilgili karar alındı ama Ankara ve Türkiye halkı tepki gösterdiği için çıkmak durumunda kalmadık. Ekmek paramızı, çoluk çocuğumuzun rızkını buradan temin etmeye devam ediyoruz. Çarşıya, Malatya’dan, Kars’tan gelirler. Burası ilk kurulduğundan beri Yürüyen Merdivenli çarşı olarak ün yapmıştır.

1965 senesinde buranın mimari olan kişi Fransa’da yapılan yarışmada bu çarşının modeliyle dünya birincisi olmuştur. Dünyaca ünlü sanatçılarımız Füreya Koral gibi önemli isimlerin duvarlarda şahane sanat eserleri bıraktılar. Sanatsız millet bir ana damarı kesilmişti. Sanat olmadan hiçbir millet yaşayamaz.

Hükümet ve devlet başkanı bu işe el koymazsa yıkarlar. Ben hukukun ve adaletin üstünlüğüne inanıyorum.

Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olarak da bilinen Ulus’taki Anafartalar Çarşısı, içindeki seramik eserler ve duvar resimleriyle Çağdaş Türk Plastik Sanatları’nın ilk dönemlerine ışık tutuyor. Duvarlarını Atilla Galatalı, Cevdet Altuğ, Füreya Koral ve Seniye Fenmen imzalı seramik eserler ile Arif Kaptan ve Nuri İyem imzalı duvar resimleri görmeye değer.