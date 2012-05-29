'Uludere'yi iki gariban pilota yıkacaklar'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Uludere'de yaşananları her yurttaşın bilme hakkı var. 'Mahkeme sonucunu bekleyin' diyorlar. İki gariban pilot bulup sorumluluk yükleyecekler ama sorumluluk hükümettedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu 'nun konuşması şöyle:

"Özel Yetkili Mahkemeler adaletsizlik dağıtıyor. Bu mahkemeler Kenan Evren’in Sıkı Yönetim Mahkemeleri’nin 2012 versiyonudur. Özel Yetkili Mahkemeler iktidarın sopası olmuş durumda. Engizisyon mahkemeleri bile daha adildi. Yargılananlar adalet istiyor. Bu mahkemeler sahte delillere itibar ediyor. Avukatlar bilirkişi atayın diyor. Şimdi o hakimlere soruyorum bilirkişi atasanız ne olacak? Gerçekler ortaya çıkacak. Yargı bağımsızdır diyoruz. Yargıcın kafasının bağımsız olması lazım."

"Uludere olayında WSJ 'bizim haberimiz doğrudur' dedi. Şimdi ne oldu? Başka bir itiraf çıktı ortaya. Başbakan " Uludere ’de insanlar öldürüldü benim sonradan haberim oldu" dedi. Nasıl başbakansın sen, nasıl yönetiyorsun bu ülkeyi. İdris Naim Şahin çıktı açıkladı. Sadece kendisinin değil partisinin de düşüncelerini açıkladı. Tepki gelince sazı Hüseyin Çelik eline aldı. “Şahin’in yaptığı açıklamalar insani değil” dedi. Başbakan’a soruyorum kimin yanında duruyorsun çık açıkla. 'Her kürtaj bir Uludere ’dir' diyor, hangi mantıkla söyleniyor. Kürtajla 34 kişinin öldürülmesi arasında ne alaka var. Gündem değiştirecek ya. Uludere konusunda bu milletten özür dilemediğin müddetçe bu senin yakandan düşmeyecek. Şimdi “mahkeme sonucunu bekleyin” diyorlar. Burada yaşananların her yurttaşın bilme hakkı var. Uludere ile ilgili 2 gariban pilot bulup sorumluluk yükleyecekler ama sorumluluk hükümettedir. Bu işte zaman aşımı olmaz, Başbakan benim haberim yok diyemez, sorumluluktan kaçamaz. Uludere ’de gidiyorsun sivilleri öldürüyorsun, Pınarbaşı’nda teröristleri vurmuyorsun sivil diye. Bu sığ bir anlayış."