Uludere'nin Heron görüntüleri izlenecek



T24 - Uludere katliamını incelemek üzere bölgede inceleme yapan TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Heron görüntülerini izleyecek.







Nizamettin Kaplan'ın ntvmsnbc'de yer alan haberi şöyle: Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını araştıran TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri çalışmalarının birinci aşamasını tamamlıyor.

Komisyon, bombardımana dayanak olan insansız hava aracı görüntülerini izlemeye karar verdi.

Dün gece kentteki STK temsilcilerini dinleyen komisyon üyeleri, temaslarının ikinci gününde ise Vali Vahdettin Özkan, Başsavcı Zeki Vatan, 23. Jandarma Sınır Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük, Alay Komutanı Albay Osman Aslan, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz ve diğer askeri yetkilileri dinleyecek.

Vatandaşlarla ve olaydan sağ kurtulan gençlerle konuştuklarını dile getiren Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Helikopterle olay yerinin üzerinden 4-5 kez uçtuk. Kamu görevlilerini dinleyerek araştırmamızın birinci ayağını bitireceğiz. Elimizde ne var nereye geldik, bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Olayın aydınlanmasını sağlayacağız. Artık hiçbir şey gizli kapaklı kalamaz. Aydınlanmalı ki vatandaşın kafasında herhangi bir soru işereti kalmasın. Millet devlet bütünleşmesi gerçekleşsin" diye konuştu

Komisyon Başkanı Üstün, Heron görüntülerini izleyip izlemeyecekleri yönündeki soruya ise "Elbette ki görüntüleri izlemek istiyoruz. Şırnak'ta buna zamanımız yetmeyecek" yanıtı verdi.

Üstün, resmin tamamını görmeden fikir beyan etmenin kamuoyunu yanıltıcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ise komisyonun ziyaretinin kendi omuzlarındaki yükü hafifleteceğini söyledi. Köye gittiklerinde en büyük tepkiyi mahalli idare temsilcileri olarak kendilerinin gördüğünü söyleyen Özkan, "Vatandaşın bize sürekli sorduğu sorular oluyor. Spekülatif de olsa basına da dayansa soruların cevaplanması hepimizi rahatlatır. Olayın aydınlatılması hepimizi mutlu edecektir" dedi.





