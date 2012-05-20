Uludereliler: Durun, oğlum orada; Komutan: Korkmayın, uyarı ateşi!

Uludere'li köylüler son bombardımandan önce Gülyazı Karakolu’nu arayarak bombalananların PKK’lılar değil kendi çocukları olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Bombardımanda ölen 13 yaşındaki Muhammet Encü'nin babası Übeydullah Encü'nün aradığı Gülyazı Karakolu Komutanlığı’nda görevli başçavuş Vehbi Göçmen’e “Niye müdahale etmiyorsun. Çocuklarımız orada, oğlum da içlerinde” dediği, Göymen'in de “Korkmayın bir şey olmaz, korkutmak amacıyla uyarı ateşi açıyorlar" yanıtını verdiği belirlendi.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Irak sınırı yakınlarında F-16’ların bombardımanında yaşamını yitiren 34 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Taraf gazetesinin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, köylüler son bombardımandan önce Gülyazı Karakolu’nu arayarak bombalananların PKK’lılar değil kendi çocukları olduğunu bildirdi. Soruşturmanın önemli ayaklarından birini oluşturacağı tahmin edilen bu GSM kaydına giden süreç ise katliamın hemen ardından ortaya atılan iddialarla başladı.



Korkmayın, uyarı ateşi bu



Katliamdan sağ kurtulanlar ve köyde saldırıyı takip edenler Uludere’ye giden Taraf muhabirleri de dahil olmak üzere gazetecilere, yetkililere hep aynı iddiayı dile getirdiler. Bombardımanda ölen 13 yaşındaki Muhammet Encü’nün babası Übeydullah Encü, saldırı anında Gülyazı Karakolu Komutanlığı’nda görevli başçavuş Vehbi Göçmen’i telefonla aradığını söyledi. Encü, Başçavuş Göçmen’e “Niye müdahale etmiyorsun. Çocuklarımız orada, oğlum da içlerinde” dediğini aktardı. Encü’ye göre Başçavuş Göçmen ise kendisine “Korkmayın bir şey olmaz, korkutmak amacıyla uyarı ateşi açıyorlar’ yanıtını verdi.



Savcılık iddianın üzerine gitti



Bu iddialar üzerine, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon anında görüşme olup olmadığını tesbit etmek için GSM kayıtlarını istedi. Savcılığa gönderilen görüşme kayıtları, iddia edildiği gibi operasyon tarihi olan 28 Aralık 2011’de, 22:21 sıralarında Übeydullah Encü’nün Gülyazı Karakolu’nu aradığını gösterdi. Encü’nün, aramasından üç dakika sonra ise F-16’lar köylüleri dördüncü kez bombaladı.



Son bombardımanda 14 kişi



22.24’te yani GSM kayıtlarına göre karakolun aranıp öldürülenlerin köylü olduğunun söylenmesinden üç dakika sonra yapılan son bombardımanda 14 kişinin öldüğü ise hem köylülerin anlatımı hem de TBMM Uludere Alt Komisyonu’nun açıklamalarında yer aldı. Heron görüntülerini izleyen komisyon üyelerinin yaptığı açıklamalara göre olay dakika dakika şöyle gelişti:

15.59: Heron, Siirt kırsalından itibaren görüntü almaya başladı.

17.20: 8 aracın görüntüsü kayıtlara girdi.

18.25: İlk kalabalık grup görüntülendi.

18.55: İkinci kalabalık grup geçiş yaptı.

19.16: Köylüler, çok sayıda katırla, Türkiye sınırına doğru hareket etti.

21.24: 4 grup, 400-500 metre aralıklarla sınırda beklemeye başladı.

21.39: Heron’un lazer ışığıyla belirlediği hedef doğrultusunda ilk bomba atıldı.

21.43: İkinci grup bombalandı.

22.04: 4-5 kişiden oluşan üçüncü grup bombalandı.

22.24: 4. bombalamada 14 kişi öldü.

22.45: Kaçakçıları köyde bekleyen yakınları, olay yerine doğru yola çıktı.

23.05: Köylüler olay yerine ulaştı.