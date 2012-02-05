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Uludereli köylüler tazminatları almayı reddetti

Uludere'de düzenlenen hava harekatında 34 yakınını kaybeden köylüler, failler tespit edilip cezalandırılıncaya kadar devletten tazminat talebinde bulunmayacaklarını söyledi.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Uludere'de düzenlenen hava harekatında 34 yakınını kaybeden köylüler, failler tespit edilip cezalandırılıncaya kadar devletten tazminat talebinde bulunmayacaklarını söyledi. Meclis komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün ise, "Sizin evlatlarınız, bizim de yüreğimiz ve ciğerimiz parçalandı" dedi.
 

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen hava harekatında 34 kişinin ölümünü incelemek üzere kurulan meclis komisyonu, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen ziyaretini bugün gerçekleştirdi.


Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün başkanlığında oluşturulan 12 kişilik heyet, ilk olarak hava saldırısında yaşamını yitiren Nadir Alman'ın evini ziyaret etti.


Gülyazı Köyü'nde aileri ziyaret eden Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Sizin evlatlarınız, bizim de yüreğimiz ve ciğerimiz parçalandı" dedi.


Ölen 34 kişinin yakınları da milletvekillerine verdikleri dilekçede, failler tespit edilip cezalandırılıncaya kadar devletten tazminat talebinde bulunmayacaklarını, yapılmış ve yapılacak maddi-manevi tazminat tekliflerini reddedeceklerini belirterek, "İçimiz kan ağlarkan, çocuklarımızın kan bedeli olan paraya dokunmayacağımızın bilinmesi gerekir" dedi.


Komisyon üyeleri olayda yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştükten sonra Uludere kaymakamı ve başsavcıdan da olay hakkında bilgi alacak.



Yarın valiyle görüşecekler


Şırnak'ta konaklayacak olan heyet yarın da Şırnak valisi ve cumhuriyet savcısını ziyaret edecek. Heyet bölgede iki gün sürecek olan inceleme sonucunu TBMM'ye taşıyacak.


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