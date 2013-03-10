Uludereli anneler: Kıyamete kadar çocuklarımızın hesabını soracağız

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve kayıp yakınları tarafından “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” sloganıyla Diyarbakır’da düzenlenen eyleme bu hafta Uludere katliamında hayatını kaybedenlerin anneleri de katıldı.

Katliamın faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini dile getiren annelerden Leyla Encü, “Erdoğan, bize söz vermişti, çocuklarımızın faillerini bulacağını söylemişti. Ama bugüne kadar halen ortaya çıkarılmış değil. Biz sizden tazminat değil çocuklarımızın faillerini istiyoruz. Şunu bilin ki, biz sizin peşinizi bırakmayacağız. Kıyamete kadar çocuklarımızın hesabını soracağız” diye konuştu.



İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları tarafından “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” sloganıyla her hafta yapılan oturma eylemi 213’üncü haftasında Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde devam etti. Oturma eylemine İHD üye ve yöneticilerinin yanı sıra, Barış Anneleri İnisiyatifi, MEYADER, GÖÇ-DER, KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda kayıp yakını katıldı. Bu haftaki oturma eylemine Şırnak’ın Uludere İlçesi’nden gelen Roboskî Anneleri, Diyarbakır Tabip Odası yöneticileri, gazeteci-yazar Nuray Mert ve DTK Daimi Meclis Üyesi Osman Özçelik de katılarak kayıp yakınlarına destek verdi.

Barış için failleri bulun

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 213 haftadır devlet tarafından gizlenen kayıpların ve faillerinin ortaya çıkarılması için mücadele verdiklerini, ancak yetkililerin bu konuda bir adım atmadığını söyledi. “Barışın gelmesini istiyorsanız, kayıplarımızı bulmanız, faillerini yargılamanız gerekiyor” diyen Bilici, Uludere katliamından sorumlu olanların ortaya çıkarılmasını istedi. Bilici’nin ardından Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Kemal Karadaş, Tıp Bayramı münasebetiyle 90’lı yıllarda gözaltında kaybedilen veya faili meçhul cinayetlere kurban giden Dr. Zeki Tanrıkulu Dr. M. Emin Ayhan ile Ali İhsan Dağlı’nın hikâyelerini anlattı.





‘Peşinizi bırakmayacağız’

Eyleme katılan Roboskî Anneleri adına konuşmayı yapan Leyla Encü, aradan bir yıl dört ay geçmesine rağmen çocuklarının faillerinin ortaya çıkarılmadığını belirterek, şunları söyledi: “Çocuklarımızın faillerini Erdoğan da biliyor. Eğer öyle olmasaydı bugüne kadar faillerini ortaya çıkarırlardı. Erdoğan, bize söz vermişti, çocuklarımızın faillerini bulacağını söylemişti. Ama bugüne kadar halen ortaya çıkarılmış değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu küçük bir olay değildir. Tayyip Erdoğan, ben sana sesleniyorum; gözünü aç ve bizlere gör. Bu sizin yanınıza kalmayacaktır. Çocuklarımızın hepsi öğrenciydi, ailelerinin geçimini sağlamak istiyorlardı. Bize deniyor ki, ‘size tazminat verelim.’ Biz nasıl kabul edelim o tazminatı. Biz sizden tazminat değil çocuklarımızın faillerini istiyoruz. Şunu bilin ki, biz sizin peşinizi bırakmayacağız. Kıyamete kadar çocuklarımızın hesabını soracağız.”