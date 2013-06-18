Uludereli ailelere 3'er bin liralık 'anma töreni' cezası

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bombalama sonucu aile fertlerini kaybeden köylüler "anma töreni" nedeniyle para cezasına çarptırıldı.



28 Aralık 2011 akşamı Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Ortasu (Roboski) köyünde bombardıman sonucu aile fertlerini kaybeden Roboskili ailelere, 3 bin TL'lik idari para cezası gelirken, Diyarbakır Özel Yetkili Savcısı da aileleri ifade vermeye çağırdı.

Radikal gazetesinin haberine göre, aile üyelerini kaybeden Ferhat Encü'nün açıklaması şöyle:

''Diyarbakır özel yetkili savcısının Roboski dosyasını 'görevsizlik' bahanesi ile askeri savcılığa sevketmesi yetmiyormuş gibi, biz Roboski ailelerinin katliamının 500. gün vesilesi ile katliamın gerçekleştirildiği yerde gerçekleştirdiği anma bahane gösterilerek, bizler hakkında hem idari para (3000 TL) cezası, hem de ifadeye çağırma tebligatı geldi. Yaklaşık 130-150 kişi hakkında bu işlem yapıldı.''