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Uludereli aileler: Failler açıklanmazsa Başbakan ve Genelkurmay sorumludur

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Hükümet Uludereliler için elinden geleni yapıyor 40 kişiye burs veriyoruz

27 Kasım 2012 20:06

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Uludere katliamında yakınlarını kaybeden Uludereli aileler Meclis ziyareti sırasında AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile aileler arasında tartışma çıktı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal,  Uludere’de hükümetin elinden geleni yaptığını söyledikten sonra heyet sözcüsü Ferhat Encu’yü de işaret ederek, “ 40 kişiye burs veriyoruz” deyince aileler neye uğradıklarını şaşırdı. Encu, “ Ben burs almıyorum. Nereden çıkarıyorsunuz” dedi.  Ünal,  elindeki burs listesini okuyunca,  Ferhat Encu, “ Bizim bu burslardan hiçbir biçimde haberimiz yok.  Bunlar habersiz yapılmış. Biz, tazminatları elimizin tersiyle geri çevirdik.  Tek isteğimiz faillerin ortaya çıkarılması. Eğer bulunmazsa, bizim için birinci fail Başbakan, ikinci faili  Genelkurmay Başkanıdır” dedi.  AKP ile Uludereli aileler arasında ortam iyice gerildi. 

 

'11 aydır somut adım atılmıyor'

 

Aileler,  AKP’li Ünal’a, tek beklentilerinin faillerin bulunması olduğunu, ancak şu ana  kadar hiçbir soruşturma yapılmadığını söyledi. Ferhat Encu,  “ Biz AKP’nin 11 aydır  somut  bir adım atılmasını  bekliyoruz. Ama, böyle bir şey yok” dedi.  Ünal,  her konunun araştırılıp incelendiğini söyleyince, ortam iyice gerildi. Gerginlik sözlerin sertleşmesiyle devam etti. Bunun üzerine aileler ‘daha fazla rahatsız etmeyelim” diyerek ayrıldılar.

Aileler,  CHP kanadıyla görüştü. Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, gösterdikleri  duyarlılık nedeniyle teşekkür edildi. BDP’de de ağırlanan konukları, Meclis’ten CHP’li  Levent Gök, Sezgin  Tanrıkulu, BDP’den Aysel Tuğluk yolcu etti.

 

 

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