Uludereli aileler: Başbakan failleri bulsun, affetmeye hazırız

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 17’si çocuk 34 kişinin TSK’ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülenler birinci yıl dönümünde mezarları başında anıldı Aileler, bir yıldır faillerin bir an önce yargı karşısına çıkarılıp cezalandırılmasını bekliyor. Uludereli aileler, özür dilenmese de faillerin ortaya çıkarılması halinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı affetmeye hazır olduğunu söyledi.

Dün siyah matem giysileri giyen aileler, katliamda yaşamını yitiren çocuklarının, yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, mezarlıkta dualar okudu. Mezar taşlarında “şehit” yazılan kayıplarına dualar okuyan ailelerin acısı olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibiydi. Mezarlıkta kimi zaman annelerin elleri feryatlarla birlikte göğe yükseldi. Katliamda eşi Hüsnü Encü’yü kaybeden Semire Encü, beş ay önce dünyaya gelen oğluna “Hüsnü Barış” adını vermiş. Kucağında bebeği ile mezarlığa gelen Semire Encü’nün gözyaşları ve ağıtları yürekleri dağladı. Semire Encü, çocuğuna güzel bir gelecek sunamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Eşinin yaptığı kaçakçılık işini bir gün çocuğunun da maddi imkansızlıklardan dolayı yapmasından kaygı duyuyor.

Bahar Kılıçgedik'in Taraf'taki haberine göre; gözyaşları içinde çocuklarının, yakınlarının, eşlerinin mezarlarını ziyaret eden aileler bu güne kadar faillerin bulunmamasına tepkili. “Özür dilendi, dilenmedi” tartışmalarını bir kenara bırakarak, Başbakan’ın failleri ortaya çıkarması halinde devletle aralarındaki kırgınlığı unutmaya hazırlar. Katliamın ardından devletin tüm imkânlarını, Uludere için seferber ettiği yönünde haberlere ve açıklamalara da tepki gösteren aileler, “Bütün her şeyi kendi imkânlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Bize devletin yaptığı bir şey yok. Zaten tek istediğimiz faillerin bir an önce bulunması” diyorlar.



Jandarma bilgi topluyor



Katliamda oğlu Erkan Encü’yü kaybeden baba Mehmet Encü, bir yıldır Uludere’de değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor. “Çocuklarımızın ve yakınlarımızın ölümü yüzünden hâlâ yastayız diyen” baba Encü, köydekilere baskının da devam ettiğini belirtiyor. Gülyazı Tugay Komutanlığı’nın eşi Felek Encü’nün de aralarında bulunduğu üç kişi hakkında dosya hazırladığını iddia eden Mehmet Encü, şunları söylüyor: “Korucu olan akrabalarımıza bizlerle ilgili sorular sorulmuş. Hatta fazla konuşmamız yönünde uyarılarda da bulunulmuş. Yeni gelen komutan ‘Hepsi hakkında masamda bir dosya var’ demiş. Biz sözde örgütün parasını yiyormuşuz. Tazminat almama nedenimiz de buymuş. Düşünebiliyor musunuz. Biz failler bulunsun devletten para falan istemiyoruz diyoruz, bize ne tür suçlamalar yükleniyor.”



Yeter ki adalet tecelli etsin



Katliamın faillerinin bir an önce ortaya çıkarılmasını isteyen Mehmet Encü, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Komutana ödül verdiler. Başbakan, ‘Ölenler arasında sivil olmayabilir’ diye açıklama yaptı. Bir yıldır biz aileler için bir adım atılmadı. Atılan adımlar aleyhimize oldu. Bu açıklamalar bizi gerçekten üzdü. Ama bir sabah kalktığımızda ‘failler bulundu’ denirse Başbakan, bakanlar ve devletle kırgınlığı unutmaya hazırız. Yeterki adelet tecelli etsin.”

Aileler olarak Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı ile 7-8 kez görüşme talebinde bulunduklarını belirten Encü, “Günlerce görüşmeyi belkledik Cumhurbaşkanı bile bizimle görüşmeyi kabul etmedi” diyor.