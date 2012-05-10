'Katliamın sorumluları değil, Uludere köylüleri yargılanıyor'

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM İnsan Hakları Uludere İnceleme Komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Uludereli vatandaşlara ‘şikayetlerinizi çekin’ baskısını TBMM gündemine taşıdı. Kürkçü, “ Katliamın sorumluları yerine Uludere Köylüleri yargılanıyor, kovuşturuluyor ve baskı altında şikâyetlerini geri çekmeye zorlanıyor” dedi. Mağdurların suçluya dönüştürülmek istendiğine dikkat çeken Kürkçü, bütün baroları, insan hakları kuruluşları, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerine dayanışma çağrısı yaptı

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Uludereli vatandaşları gündeme taşıyan Kürkçü, şunları söyledi:

‘Yerel askeri ve adli makamların baskıları’

28-29 Aralık 2011 gecesi Şırnak ili, Uludere ilçesi Irak sınırında yapılan hava harekâtı sonucu meydana gelen ölüm olaylarını incelemek üzere kurulan alt komisyonun üyesi olarak kendilerini Roboski köyünde dinlediğim köylülerden, bize ilettikleri tepkileri kamusal alanda da ifade etmeye başladıktan sonra, yerel askeri ve adli makamların giderek artan baskılarına maruz kaldıklarını öğreniyorum.

'Sorgulanan kamu görevlisi yok’

Şu ana kadar katliamdan sorumlu olarak hiçbir kamu görevlisi adli makamlarca sorgulanmadı. Ancak köylülerin bana anlattıklarına göre Uludereli gençler her gün, cenaze töreni sırasında ilçe kaymakamını tartakladıkları bahanesiyle sorguya çağrılmakta, aile büyükleri arzuları hilafına korucu olarak göreve çıkmaya zorlanmakta ve evlatlarının ölümünün sorumluların bulunması için yaptıkları şikâyeti geri almaları için baskı görmektedirler. Son olarak üniversite öğrencisi Cabbar Yılmaz bir video kaydında suretinin görünmesi bahane edilerek Uludere kaymakamını “öldürmeye tam teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

‘Gençler çeşitli bahanelerle tutuklanıyor’

Roboski halkının hem yakınlarının katledilmesi hem de gençlerinin çeşitli bahanelerle tutuklanması ve mahkemeye sevk edilmesi karşısında gereksindiği hukuki yardıma Uludere’de baro bulunmaması nedeniyle geç ve yetersiz bir biçimde ulaşabilmesi baskıcıları cesaretlendirmekte ve fütursuzlaştırmaktadır.

‘Mağdurlar suçluya dönüştürülmek isteniyor’

Geçen zaman Roboski katliamı sorumlularının lehine işlerken mağdurların suçluya dönüştürüldüğü yeni bir hak ihlali dönemine giriyoruz. Bu evrede bütün baroları, insan hakları kuruluşlarını, hukuk meslek kuruluşlarını ve demokratik kitle örgütlerini artan bir dikkatle Roboski halkının sorunlarına ilgi göstermeye devam etmeye ve katliamın sorumluları ortaya çıkarılıncaya kadar dayanışmayı sürdürmeye çağırıyorum.