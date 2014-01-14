Uludere'deki MİT istihbaratı için 7 soru

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde Türk jetlerinin bombalamasıyla 34 sivilin hayatını kaybettiği operasyonu hakkında MİT’in TSK’ya gönderdiği raporlar, Meclis gündemine taşındı. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, MİT tarafından TSK’ya gönderilen raporları sordu. Baluken, bombalanma öncesinde TSK’ya telefonla istihbarat veren üst düzey MİT görevlisinin kim olduğunun açıklanmasını istedi.

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Uludere’de 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava bombardımanına ilişkin önergede, Genelkurmay Başkanlı Askerî Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararı yer aldı. Hava bombardımanına onay verdiği belirtilen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in yargılanıp yargılanmayacağının sorulduğu önergede, Taraf’ın dün gündeme getirdiği istihbarat bilgilerine dikkat çekildi. Baluken, önergesinde şunları kaydetti: “Askerî Savcılıkça başlatılan soruşturma sonuçlanmış ve insanım diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği şekilde karara varılmıştır. Savcılık soruşturması bir yanıyla katliamı kabul ederken, diğer yanıyla da meşrulaştırmaya ve cezai yaptırımdan uzak tutmaya çalışmıştır. Şöyle ki; Genelkurmay Başkanı’nın bombalama ve katliam emrini evinden verdiğini itiraf eden Savcılık, kaçınılmaz hata diye hukuk ve insanlık tarihinde olmayan bir kavramla katliamın üstünü örtmeye çalışmıştır.”

Taraf'ta çıkan katliam ile ilgili MİT raporlarını hatırlatan Baluken, “MİT’in verdiği raporda PKK’li Fehman Hüseyin’in sınırı geçeceği belirtilmiş, bunun üzerine Genelkurmay Başkanı’nın emriyle bir katliam gerçekleştirilmiştir” dedi. Baluken’in, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

» Askerî Savcılığın soruşturması ile Uludere katliamında emri verdiği ortaya çıkan Genelkurmay Başkanı 34 insanın ölümüne sebep olmaktan yargılanacak mıdır? Bunun yanı sıra emir komuta içerisinde olan tüm askerler, siyasetçiler ve istihbarat elemanları yargılanacak mıdır?

» Türk Ceza Kanunu’nda ‘Kaçınılmaz hata’nın meşruiyetinin tanındığı bir madde var mıdır? 34 Kürt yurttaşımızın katledilmesi ile sivil mahkemelerce soruşturma başlatılacak mıdır?

» Uludere katliamında bombalama emrini verenler içerisinde sizin ya da hükümet üyelerinizin dâhiliyeti var mıdır? Varsa talimatı kimler vermiştir?

TSK'yı kim aradı

» 27 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde MİT tarafından TSK’ya verilen istihbarat raporları nelerdir?

» Uludere katliamı öncesinde TSK’ya telefonla istihbarat veren üst düzey MİT görevlisi kimdir? TSK’da kimi arayıp bu istihbaratı vermiştir?

» Bu telefon görüşmesinin ses kaydı var mıdır? Varsa kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

» Haberde geçen ‘kurul’ hangi kuruldur? Bu kurul içerisinde kimler bulunmaktadır?

» Bu kurul hangi kanuna göre nasıl bir hiyerarşik yapı içerisinde çalışmaktadır?