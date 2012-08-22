Uludere'deki kazada yardıma koşan anne: Askerleri görünce oğlum aklıma geldi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde dün meydana gelen ve 9 asker ile 1 korucunun şehit olduğu trafik kazasında yardıma koşan ve Irak sınırındaki operasyonda ölen 34 kişi arasında oğlu da bulunan Emine Ürek yaşadıklarını anlattı. Ürek, “Ana yüreği benimkisi, aynı acıyı hissettim” dedi.

Emin Bal ve Ebubekir Karatoprak ‘ın Radikal’de yer alan haberi şöyle: Kazada ağır yaralanan bir askerin ’anne’ diye bağırdığını belirten Ürek, "Yaralı bir askerin başını, yardım gelene kadar dizime koydum. Yerde yaşamını yitiren askerleri görünce oğlum aklıma geldi" dedi.

Uludere ’nin Gülyazı Köyü’nde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 asker ve 1 köy korucusunun şehit olduğu kazada, olay yerine giden köylüler aracın içindeki askerleri çıkarmak için büyük çaba harcadı.

’Ana yüreği benimkisi, aynı acıyı hissettim’

Kazazedelere yardıma koşanlar arasında yer alan, Uludere ’nin Irak sınırındaki hava operasyonda ölen 34 kişi içinde oğlu Yüksel Ürek de bulunan Emine Ürek, ağır yaralı bir askerin, ’anne’ diye yardım istediğini gördüğü anda ölen oğlunu hatırladığını belirterek şunları anlattı:

"Bizler o askerleri yerde, kanlar içinde gördüğümüzde yüreğimiz yandı. Bizim çocuklarımızın cenazeleri gözümüzün önüne geldi. Çok sayıda asker yaşamını yitirdi. Oğlum için canım nasıl yandıysa, o askerler içinde aynı şekilde yüreğim yandı. Bir asker ’annem beni kurtar’ diye bağırdı. Ben onun elini tuttum ve sıktım. Başını dizime koydum, Yardım gelene kadar kurtulması için dua ettim. O asker yaralı şekilde kurtuldu sanırım. Bizim çocuklarımız bombalandığı zaman yardımımıza gelmediler ama bizler onların yardımına koştuk. Bizimki anne yüreği."

’Biz ölüleri üst üste dizmeye alışmışız’

Hava operasyonunda yaşamını yitiren Adem Ant’ın ablası Narin Ant da, kazayı duyar duymaz olay yerine koştuklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Araba devrilmişti ve sadece şoför bizim köydendi. 20’yi aşkın kişiydi. Köylülerimiz, kazada askerleri kurtarmak için çaba gösterdi. Bizler artık ölüleri üst üste dizmeye alışmışız. Orda da çok sayıda asker yaşamını yitirmişti. Hepsini aldık sivil araçlarla tabura, revire gönderdik."

Operasyonda yakınılarını kaybeden Ahmet Encü ise, tüm yakınların kaybeden köylülerle birlikte, ölü ve yaralı askerleri araçtan çıkarma çabası içerisinde olduğunu ve yardıma gelen diğer askerlerin yaklaşık 1 saat sonra kaza bölgesine ulaştığını söyledi. Encü, hava saldırısında duyduğu acıyı tekrar yaşadığını kaydetti.

Uludere ’deki hava sıldırısı sonrasında köye ziyarete giden Uludere eski Kaymakamı Naif Yavuz’a linç girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanan Suat Enç’in Gülyazı Köyü’nde yaşayan ağabeyi İlhan Enç de, yaşanan olay karşısında dehşete kapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Acı, tatsız bir olay yaşandı. Bu olaya tanıklık ettik. Bu olay karşısında dehşete kapıldık. Oradaki olayı kim görse, hangi türden vatandaş olsa, bizim gösterdiğimiz gibi aynı tepkiyi gösterirdi. Orada asker de olsa, kim olursa olsun, aynı müdahaleyi yapardı. İlk müdahaleyi köylüler yaptı zaten, orda askerler yoktu. Minibüstekiler çıkarıldıktan sonra askerler geldi. Bizim diyeceğimiz şu Türk halkına Türkiye halkına yani adalet, ’her şeyden önce adalet istiyoruz.’ Kürt olarak bizi terörist olarak görüyorlar. Oysa ki, görüldü ki biz terörist değiliz. Eğer terörist olsaydık, ordaki askerlere müdahale etmez, bırakırdık orda yani, kendi başlarına. Askerler gelip kurtarsalardı derdik ve olayı öyle kapatırdık. Ama yapmadık insan olarak."

Hülya Karabağlı’ya konuşan Ortasu Muhtarı Haşim Encü de yaşadıklarını “Biz insani görevimizi yaptık. Bu insanlar bizim evlatlarımızdır. Asker de bizim evladımızdır. Uludere’nin 34 insanı evladımızdı” sözleriyle anlattı

‘Sağduyulu olmamız lazım’

Şehitler için düzenlenen törenin ardından T24’e telefonla değerlendirmelerde bulunan Haşim Encü, korucu şehidin babasının, ‘ Madem benim oğlum şehit oldu. Keşke askerler şehit olmasaydı” sözlerini aktardı ve “ İlk önce sağduyulu olmamız lazım. Türk- Kürt bunun mücadelesini vermeliyiz. Kuzeydeki, Güneydeki, Doğudaki analar birleşsin. ‘Artık bu kan dursun’ diye bağırsınlar. ‘Analar ağlamasın’ desinler”

'Laz, Çerkez, Türk, Kürt bu vatanın sahipleriyiz'

“İnsanlar ne pahasına ölüyor” diye soran Encü, “ Laz’ı, Çerkez’i’, Kürt, Türk, bu vatanın sahipleriyiz. Benim demek istediğim gönül birliği ile kan dökülmesin” dedi.