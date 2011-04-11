-ULUDERE'DE SELE KAPILAN 1 KİŞİ KAYBOLDU ŞIRNAK (A.A) - 11.04.2011 - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sel sularına kapılarak dereye düşen belediye aracındaki 2 kişiden 1'i kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ürek yönetimindeki Uludere Belediyesine ait araç, Kalemli köyü yakınlarında seyir halindeyken aşırı yağışların oluşturduğu sel sularına kapılarak dereye düştü. Araç şoförü Ürek, hafif yaralı olarak kurtulurken, araçta bulunan Murat Paksoy ise sel sularına kapılarak kayboldu. Paksoy'u arama çalışmaları sürüyor.