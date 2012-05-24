Uludere'de operasyon emrini verdiği söylenen komutan terfi bekliyor

Uludere operayonunun emrini veren komutan olduğu ileri sürülen Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu'nun bu seneki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında terfi listesinde olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin NTV'ye yaptığı açıklamada, 34 sivilin hayatını kaybettiği Uludere operasyonunda vur emrini kimin verdiğiyle ilgili de konuşmuştu. Şahin, "’Vur emrini, Hava Kuvvetlerinde görüntüleri izleyen, olayı analiz eden komutanlar vermiştir. Öyle gözüküyor" demişti.

Bu açıklamanın ardından, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar emrin, Genelkurmay Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu'dan geldiği iddiasında bulunmuştu. İşte o komutanın bu yılki YAŞ listesinde olduğu haberi de Gazeteport'ta yer aldı.

Habere göre Kuğu için Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında tümgeneralliğe terfi, emeklilik ya da bir yıl temdit kararı uygulanacak.

Karacı ve havacı olmadığı belirtilen ve Genelkurmay Analiz Değerlendirme Dairesi'nde görevli olduğu kaydedilen Kuğu hakkında haberde bilgiler verildi.

Topçu Kurmay Albay olarak Erzurum 9'uncu Kolordu’da Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü yapan, Bingöl’de İç Güvenlik Alayı Komutanlığı görevinde de bulunan Kuğu, 2008’de Tuğgeneral rütbesine yükselmişti. Önce Balıkesir Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına atanan Kuğu, 2010’da da terör istihbaratının değerlendirildiği, Genelkurmay 2.nci Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığına getirilmişti.