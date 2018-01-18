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Uludere'de ölenlerin yakınları: FETÖ'cü askerlerin olayla bağlantısı ne zaman araştırılacak

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 34 kişi olayın üzerinden geçen 316'ıncı haftada yine mezarları başında anıldı

18 Ocak 2018 20:26

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 34 kişi olayın üzerinden geçen 316\'ıncı haftada yine mezarları başında anıldı. Aileler adına konuşan Veli Encü, \"FETÖ\'cü askerlerin olayla bağlantısı ne zaman araştırılacak ve bu olayla ilgili yargılamaları ne zaman yapılacak ?\" diye sordu. 
Uludere ilçesinin Gülyazı köyündeki mezarlıkta olumsuz hava koşullarına rağmen her perşembe toplanan olayda yaşamını yitiren 34 kişinin yakınları adını açıklamayı Veli Encü yaptı. Encü, 316 haftadir ilk günkü acıyla ilk günkü öfkeyle yitirdilerinin huzurunda yetkililere seslenmeye ve mücadelelerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtirek, \"Ne darbe, ne OHAL, ne KHK, hukuk istiyoruz. Adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Olayın sorumluları bir an önce cezalandırılsın diyoruz. OHAL dönemi boyunca milletvekillerinden, gazetecilere, akademisyenlerden, öğretmenlere binlerce kişi tutuklandı, binlerce kişi ihraç edildi. Binlerce kurum, dernek ve STK\'nin faliyetleri durduruldu, kapılarına mühür vurularak kapatıldı. Tüm bunları yapmakta geri durmayan yetkililere şunu sormak istiyoruz; FETÖ’cü askerlerin olayla bağlantısı ne zaman araştırılacak ve bundan dolayı yargılamaları ne zaman yapılacak ?\" dedi.

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