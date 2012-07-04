Uludere'de ölenlerin ailelerine 750 lira şehit er maaşı bağlanacak

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba teklife, şehitlerle ilgili düzenleme eklendi. Genel Kurul'da, MHP’nin itirazına rağmen kabul edilen düzenlemeye göre Uludere’de ölenlerin ailelerine de 750 lira maaş bağlanacak.

Genel Kurul'da torba teklif üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Torba teklife eklenen düzenlemeler özetle şöyle:

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar sebebiyle hayatını kaybeden er ve erbaşlar ile geçici köy korucularının yakınları, malul olanların kendileri konut kredisinden yararlanabilecek. Şehit er ve erbaşların annesine 375, babasına 375 olmak üzere toplam 750 lira maaş bağlanacak. Devlet, evli veya bekâr olmasına bakmadan şehit ailesinden iki kişiye iş verecek. Terörü önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenler de durumlarına uygun hükümlerden faydalanacak.

Terör eylemleri sebebiyle malul olan sivil vatandaşların kendileri ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına, 750 TL maaş bağlanacak. Malul olanların kendileri, şehit olanların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları, yurt içinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Atılan askeri okul öğrencilerine tazminat affı da çıktı. AKP tarafından verilen ve teklife eklenen önerge ile 1997 yılından bu yana askeri okullardan kendi isteğiyle ayrılan veya atılanlar; tedavi, kitap, öğrenci harçlıkları gibi kalemleri geri ödemeyecekler.