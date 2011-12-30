Uludere'de ölen 35 kişinin cenazeleri toprağa verildi

T24 - Irak Sınırı'nda yapılan bombardımanda hayatını kaybeden 35 kişinin otopsileri tamamlandı. Cenazeler Yeşilyuva camisindeki namazın ardından köylerine götürülerek toprağa verildi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca Irak sınırındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı, sınırdaki bombardımanda hayatını kaybeden 35 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.









Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin otopsi işlemi tamamlandı.



Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde önceki gece meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin cenazesi, Uludere Devlet Hastanesi'nde Malatya ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumlarından getirilen uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra Yeşilyuva camisine getirildi.



Olayda yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda BDP'li de camiye geldi. Demirtaş cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.



Cenazeler namazın ardından Gülyazı köyünde toprağa verildi. Cenaze törenlerine 10 bine yakın kişinin katıldığı öğrenildi.



Öte yandan, Şırnak'tan çok sayıda çevik kuvvet polisi de Uludere ilçesine getirildi.

Sınırdaki bombalama olayıyla ilgili soruşturma



Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca Irak sınırındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, başsavcılık, Uludere'de sınıra yakın Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.



Şırnak Valiliği Kriz Merkezi, "Irak'ın ilimiz Uludere ilçesine yakın sınırında gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirmişti.

TSK’dan 35 ölüm için başsağlığı







Genelkurmay Başkanlığı, sınırdaki bombardımanda hayatını kaybeden 35 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.





Mesajda, ''28 Aralık 2011 gecesi sınır ötesinde meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz'' ifadesi kullanıldı.



TSK'dan olayın ardından yapılan açıklamada "Olayın meydana geldiği yer, bölücü terör örgütünün ana kamplarının konuşlu olduğu, sivil yerleşim bulunmayan, Irak kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesidir" denilmişti.