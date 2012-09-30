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Uludere'de mayın patladı: 1 şehit

Terhisine 120 gün kaldığı ve 5 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu belirtildi.

30 Eylül 2012 23:22

 

Şırnak Uludere'de, yol kenarına konulmuş mayının patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
 
Uludere-Şırnak karayolunun 2. kilometresindeki Kalemli Geçidi civarında, teröristlerce önceden yol kenarına yerleştirilmiş mayın, mayın araması yapan güvenlik güçlerinin çalışması sırasında patladı.
 
Olayda, Jandarma Er Musa Topaloğlu şehit olurken bir asker de yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Şehidin Ulaş ilçesine bağlı Küpeli köyündeki baba evine giden Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak ve askeri yetkililer, acı haberi aileye sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Topaloğlu'nun şehit olduğu haberini alan vatandaşlar, evine taziye ziyaretinde bulundu.
 
 

Acı haber şehidin evine ulaştı

 
 
Fenalık geçiren şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin evine, Türk bayrağı asıldı.
 
Terhisine 120 gün kaldığı ve 5 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu belirtildi. 
 
 

Bitlis Valisi: PKK bir köylüyü öldürdü  

 
 
Öte yandan Bitlis Valiliği'nin açıklamasına göre, Çobansuyu köyünde yaşayan Ali Yum, PKK mensuplarınca uzun namlulu silahla öldürüldü.
 
Köylünün cesedinin köye yakın yerden geçen Baykan çayı kenarında bulunduğunun belirtildiği açıklamada, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.
 

 

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