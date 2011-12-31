Uludere'de kaymakam saldırıya uğradı

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Bakanlar yola çıktı





BDP uyardı





Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre; 35 siviln uçaklarla bombalanıp öldürüldüğü Uludere'de kaymakam Naif Yavuz saldırıya uğradı. Taşlarla kafasına vurulan Kaymakam kurtarılıırken bölgedeki gazeteciler canını zorkurtardı.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Kalkınma Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır’a gitti. 3 bakan, Diyarbakır’dan Şırnak ve olayların yaşandığı Uludere’ye geçecek.Yetkililerle görüşecek olan bakanların ailelere taziye ziyareti yapması da bekleniyor.Bakanlara AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da eşlik ediyor.BDP Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, bugün taziyeye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay' a çağrıda bulunarak, "Bakanların valiler ve kendilerine yakın korucularla konvoy halinde buraya geleceklerini duyduk. Taziye sahipleri onları şu an istemiyor. Onların sağduyulu olup olayı çözdükten sonra buraya gelmelerini istiyoruz. Biz buradaki gençleri zapt edemeyiz. Herkesin üzerinde silah olur. Büyük bir provakasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için bugün gelmesinler" dedi.