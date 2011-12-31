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Uludere'de kaymakam saldırıya uğradı

Uludere'de kaymakam saldırıya uğradı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, F-16 bombalarıyla 35 sivilin öldürüldüğü Şırnak Uludere'ye 3 bakanını gönderdi.

31 Aralık 2011 02:00


T24 - Uludere'de kaymakam saldırıya uğradı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, F-16 bombalarıyla 35 sivilin öldürüldüğü Şırnak Uludere'ye 3 bakanını gönderdi. BDP Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, taziyeye gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a mesaj gönderdi: Bugün gelmeyin

Uludere'de kaymakama saldırı

Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre; 35 siviln uçaklarla bombalanıp öldürüldüğü Uludere'de kaymakam Naif Yavuz saldırıya uğradı. Taşlarla kafasına vurulan Kaymakam kurtarılıırken bölgedeki gazeteciler canını zorkurtardı.


Bakanlar yola çıktı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Kalkınma Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır’a gitti. 3 bakan, Diyarbakır’dan Şırnak ve olayların yaşandığı Uludere’ye geçecek.Yetkililerle görüşecek olan bakanların ailelere taziye ziyareti yapması da bekleniyor.Bakanlara AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da eşlik ediyor.


BDP uyardı

BDP Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, bugün taziyeye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay' a çağrıda bulunarak, "Bakanların valiler ve kendilerine yakın korucularla konvoy halinde buraya geleceklerini duyduk. Taziye sahipleri onları şu an istemiyor. Onların sağduyulu olup olayı çözdükten sonra buraya gelmelerini istiyoruz. Biz buradaki gençleri zapt edemeyiz. Herkesin üzerinde silah olur. Büyük bir provakasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için bugün gelmesinler" dedi.



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