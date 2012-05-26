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Uludere'de katledilen Serhat'ın abisi Ferhat Encü gözaltına alındı!

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26 Mayıs 2012 14:14

Uludere katliamında öldürülen Serhat Encü'nün kardeşi Ferhat Encü, Demokratik Anayasa Hareketi'nin öğlen saatlerinde Meclis Çankaya Kapısı'nda yapacağı açıklamaya katılmak için geldiği Ankara'da sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ferhat Encü'nün, Uludere Kaymakamı Nafiz Yavuza yönelik saldırı nedeniyle "Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmekten" açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Balgat 10 Nisan Karakolu'nda tutulan Encü'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

'Beni gözaltına aldılar, kendinize iyi bakın'

 

Encü, twitter hesabından gözaltına alındığını yazdı. İşte o tweetler: "Roboski'ye adalet getiremeyen zihniyet beni tekrar gözaltına aldı. Polisler sabah erkenden gelip kapıma dayandılar ve beni gözaltına aldılar. Adalet için Ankara'ya geldim ve gözaltına aldılar. Gözaltı işlemim devam ediyor. Artık bu zihniyetten adalet talep etmeyeceğim. Beni gözaltına alarak susturmaya çalışıyorlar. Şimdi adliyeye getirdiler telefonu benden alacaklar sanırım. Kendinize iyi bakın."

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