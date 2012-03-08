Uludere'de İçişleri Bakanlığı son sözü söyledi: Üst komutanlıklar sorumlu

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara

TBMM Uludere Alt Komisyonu, üç saat süren toplantıda İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile Aselsan raporuyla, TİB’den gelen telefon kayıtlarını inceledi. Komisyon üyelerinden alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı, kapsamlı raporunda, “Acil eylemi gerektiren bir şey görünmemektedir” dedi. Yerel makamların spesifik bir istihbaratı olmadığı, bu nedenle hava harekâtından sorumlu olmadıklarına dikkat çekilen raporda, “Sorumlular üst makamlarda aranmalı, ölen ya da yaralananlar içerisinde bölücü örgüt üyesi yok" ifadelerine yer verildi.

'Hava operasyonu talebi tümenden değil'

“Gizli’ ibaresiyle gelen bakanlık raporunun bir örneği milletvekillerine dağıtılmadı. 200 sayfalık rapor komisyon uzmanı tarafından okundu. Raporda harekâtın, hükümetin TBMM’den aldığı sınır ötesi yetkisi kapsamında Genelkurmay tarafından icra edildiği vurgulandı. Hava harekâtı talebinin 23. Sınır Tümen Komutanlığı tarafından gelmediğine dikkat çekildi. İHA (insansız hava aracı) talebinin de yine tümen komutanlığı tarafından gelmediği belirtildi.

'Ölen ve yaralananlar arasında PKK'lı yok'

Raporda, “Ölen ya da yaralananlar içinde kesinlikle bölücü terör örgütü üyesi bulunmadığı, sadece vatandaşların bulunduğu” ifadelerine yer verildi. Böylelikle PKK’lıların da ölenler arasında olduklarına ilişkin uzun soluklu tartışma sonlandırıldı. Raporda, “Toplanan grubun, en yakın askeri noktaya en az 1 saatten önce ulaşılamayacağı, dolayısıyla acil müdahaleye gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Ateş emri verilmeden önce yerel komutanlıklardan bilgi alınmadığından, yerel komutanlıkların sorumluluğu olmayacağı, üst komutanlıkların, 'sıralı bir biçimde sorumlu olabilecekleri' düşünülmektedir.

MİT kaynaklı 10'a yakın istihbarat

Son bombalamadan sonra acil müdahale olay yerine köylülerin gittiği anlaşıldığına göre, göre, acil çağrı merkezine yardım merkezine müdahale için bir talimat verilmediği anlaşılmaktadır. 27 Kasım-28 Aralık arasında MİT kaynaklı, 10’a yakın istihbarat bilgisi Genelkurmay’a bildirilmiştir. Aralıkayında istihbarat bilgisi gönderilmiştir.

'PKK'lı olduklarına ilişkin spesifik bilgi yok'

28 Aralık’taki İHA görüntülerinde, grup içinde PKK’lı olup olmadığı konusunda spesifik bilgi olmadığı anlaşılmıştır. Heron görüntüleriyle atış serbest talimatı verilemeyeceği anlaşıldığına göre başkaca istihbarat bilgileri olması gerekiyordu." denildi.

‘Atış serbest diyen komutan'

CHP’li Malik Ecder Özdemir: İçişleri Bakanlığı, yapmayı planladığımız her türlü soruşturmayı yapmış. Yeterince bilgiye ulaşmış durumda. Bence komisyon bu saatten sonra, vakit kaybetmeden “atış serbest” diyen, komuta kademesi her kimse, oradan bir yetkiliyi çağırıp komisyona, başka bir istihbarat bilgisi varmı diye sormalıyız.

'Başbakan özür dilemeli'

Tüm bunların ötesinde Başbakan, olayın hemen arkasından, çıkıp ortada bir yanıltma olduğunu, bile bile TSK, kendi insanlarını bombalamayacağına göre, yanıltıldıklarını kabul ederek, başta yakınlarını yitirenler olmak üzere toplumdan özür dilemeli. Bence komisyonun asıl görevi de bu. Biz müfettiş, savcı değiliz. Mahkeme bunu ayıklamalı, çünkü önemli dava konusu olacak.

‘Hava harekâtı sorumluluğu üst makamlarda'

Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü: Aselsan görüntüleri bizimdediklerimizi doğruluyor. İçişleri Bakanlığı raporu esasında yerel makamlarını spesifik bir istihbaratı olmadığını, hava harekatı sorumluluğunun bütünüyle üst makamlarda olduğunu kayıt altına alıyor.Harekatın 23. Sınır tümen komutanlığının istemi üzerine yapılmadığını, harekattan sorumlu olmadıklarını tespit ediyor.

'Başbakan dezenformasyon yapıyor'

Başbakan, CHP ve BDP’yi dezanformasyon yapmakla suçlamıştı. Biz bilgiyi paylaşıyoruz. Enformasyon yapıyoruz. Dezanformasyon yapan Başbakandır.