Uludere'de hedef tayinini kim yaptı vur emrini kim verdi?

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

19’u çocuk 34 vatandaşın bombalar altında hayatına kaybettiği Uludere olayında, Aselsan görüntüleri saniye saniye tespit etti. Askerlerin ‘Bombalamadan köylülerden haberimiz oldu” sözleri doğru çıktı. Son bombalamadan önce, Ubeydullah Öncü adlı köylü, bombaların durdurulması için Gülyazı Karakolu’ndan bir askeri yetkili arıyor. Ubeydullah Öncü’nün askeri yetkiliyle 74 saniyelik görüştüğü tescil edildi. Görüntülere göre yük taşıyan hayvanlar fark ediliyor ve ölenlerin PKK'lı olmadığı anlaşılıyor.

CHP’li Gök: Hedef tayinini kimin yaptığı açıklansın

Aselsan, Uludere vahşetinin raporunu TBMM’ye gönderdi. Uludere İnceleme Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Esasında devletin elinde her türlü bilgi ve belge var. Olayın üzerinden 67 gün geçmesine karşın kamuoyuna istihbaratın nasıl paylaşıldığı, Heron görüntülerini kimin değerlendirdiği hedef tayinini kimin yaptığı ve vur emrini kimin verdiği açıklanmamıştır. Bu net bilgi iktidar ve askeri yetkililerin elindedir.Bir kez daha ifade ediyorum ki ölen 34, çocuk-genç göz göre göre ölmüştür. Türkiye önemli bir demokrasi sınavı veriyor.”

Gök’ün verdiği bilgiye göre, Heron görüntülerini inceleyen Aselsan raporunda bombalama süreci şöyle:

17.20: (ts) Kuzeye doğru (Irak’a) hareket eden motorlu araç olacağı tespit edilen bir cisim görünüyor.

17.20:20 İkinci bir motorlu araç var. İnsan olduğu belirlenen üç kişi araçtan iniyor

17.37: Dördüncü bir araç tespit edildi,

17.41: İnsan olduğu değerlendirilen iki kişi bu araçtan iniyor

17 54: İki kişi araçtan iniyor.

17.06: Altıncı araç görünüyor.

18.16: Altıncı araç görünüyor

18.23: Doğu istikametinden gelen insan ve hayvanlardan oluşabileceği bir grubun olası motorlu araçlar bölgesine geldiği görüldü.

18.24: Tespit edilen grupta 21 hareket eden canlı var.

18.25: İkinci grup tespit ediliyor. Canlı sayılabilecek 17 kişi kuzeyden (Irak’tan) gelip güneye (Türkiye’ye) gidiyor

18.31: Yük hayvanı olduğu değerlendiren canlı tespit edildi.

19.17: Bir grup geldikleri patikadan kuzey yönüne geçiyor. Diğer Grup Türkiye’ye geliyor.

19.28: Toplam üç grup olarak hareket ettikleri görülüyor

19.32: Sekiz yük hayvanı 7 insan görünüyor.

19.35: Tahmini 19 yük hayvanı ve 11 insan var.

21.03: Grup sıfır noktasına doğru toplanmaya başlıyor

20.39:Hareketlilik yok.

21.39: Birinci bomba

21.43:İkinci bomba

22.03:Üüncü bomba

22.21.57: Son bombalamadan önce, Ubeydullah Öncü isimli köylü Gülyazı Karakolu’ndan bir askeri yetkiliyi arıyor ve bombalamanın durdurulmasını istiyor. Ubeydullah Öncü’nün askeri yetkiliyle 74 saniye konuştuğu tespit edildi.

22.24:Son bomba

22.45 Türkiye sınırından güney istikametine gelen 6 kişi görünüyor