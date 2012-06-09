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Uludere'de hayatını kaybedenlerin yakınları: Dosyanın gizlilik kararını kaldırın

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca ile görüştü

09 Haziran 2012 00:31

Uludere ilçesinden karayoluyla Diyarbakır'a gelen Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, Diyarbakır Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karaca ile görüşerek taleplerini dile getirdi. Uludereliler dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi.

Görüşmenin ardından adliye çıkışında bölge baroları adına açıklama yapan Mardin Baro Başkanı Azat Yıldırım, Uludere'deki olayın üzerinden 165 gün geçtiğini, 34 sivil insanı ölümüyle ilgili somut bir adım atılmadığını savundu.
 
Olayla ilgili görüntülerin, hazırlanan raporların ve soruşturma sürecinin kamuoyu ile paylaşılmadığını ileri süren Yıldırım, şöyle dedi: "Başbakan ve Adalet Bakanını görevlerini yerine getirmeye, TBMM İnsan Hakları Komisyonunu olayla ilgili ulaştığı gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya, mağdur aileleri ve vekillerinin soruşturmaya etkin katılımının sağlanması için dosyada gizlilik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Olayla ilgili savcılıkları tüm sorumluları ortaya çıkaran ve adaletin hızla gerçekleşmesi için etkin ve adil soruşturmaya davet ediyoruz."
 
Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar da ailelerden 5 kişinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karaca ile görüştüğünü, görüşmede bölge barolarının aldığı kararla Karaca'ya dilekçelerini verdiklerini belirtti.
 
Olayda oğlunu kaybeden Zeki Tosun da olayın aydınlatılması ve faillerin bulunmasını istediklerini, tazminatı istemediklerini söyledi. 

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