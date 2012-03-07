Uludere'de Emine Erdoğan'ı ağlatan soru

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak sınırındaki hava operasyonunda ölen 34 kişinin yakınlarını bugün Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü'nde ziyaret etti.

Ziyaret öncesi çok sıkı güvenlik önleminin alındığı kar altındaki Ortasu Köyü’nde kadınlar Emine Erdoğan ve yanındakilere ikram etmek üzere yemekler hazırladı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi, Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda Irak’tan kaçak mal getiren ve aralarında çocuklarında bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ölenlerin aileleriyle görüşmek üzere, daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelediği Uludere gezisini bugün gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, cenazelerin toprağa verildiği ve daha önce bakanlar dahil diğer ziyaretçilerin gittiği Gülyazı Köyü, yerine Ortasu Köyü’nü tercih etti. Ailelerin isteği üzerine Ortasu Köyü’nü ziyaret ettiği belirtilen Erdoğan’ın gelişi öncesinde köylü kadınlar yöresel yemekler hazırladı. Kadınlar, kurulan bir çadırda kavurma, pilav ve içli köfte yaptı.

Çatılarda keskin nişancılar

Köyde ziyaret öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Jandarma eğitimli ’Alçı’ ve ’Çalım’ adındaki köpeklerle çadırda ve köyde bomba araması yaparken, evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve Başbakanlık koruma ekibinde yer alan görevliler de köydeki hazırlıkları denetledi.

Ölenlerin yakınları Emine Erdoğan ile görüşmenin gerçekleşeceği Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü’nin evine alındı. Ölen yakınlarının fotoğrafları ile eve gelen köylülerin yakalarında isimlerinin yanı sıra, boyunlarına ’şehit annesi’, ’şehit babası’ ve ’şehit yakını’ yazılı kartlar asmaları dikkati çekti. Ölenlerin yakınları, sıkı güvenlik kontrolünden geçtikten sonra eve alındı.

'Emine ana' pankartı

Görüşmenin gerçekleşeceği Muhtar Haşim Encü’nün evinin çevresine de ’Bu işin çözümünü önce yüce Allah’a sonra sayın Başbakanımıza emanet ediyoruz’, ’Lise ve çocuk parkı istiyoruz’, ’Devletimizi ve milletimizi karşı karşıya getiren katiller bulunsun’, ’Tarım ve hayvancılık yapmak için destek istiyoruz’, ’İlimize kadın doğum doktoru istiyoruz’, ’Gülyazı sınır kapısı için sayın Başbakana teşekkür ediyoruz’, ’Emine ana geç geldiniz ama hoş ve hoş geldiniz’, ’Tazminat istemiyoruz, faillerin bulunmasını istiyoruz’ yazılı pankartlar asıldı.

Sıcak karşılama

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümmeye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eşi Yıldız Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Mardin’den helikopterle Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı Köyü’ne geldi. Burada Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve yanındakilere, Gülyazı Alay Komutanlığı’nda brifing verildi.

34 kişi mevlit okutuldu

Daha sonra karayolu ile Ortasu Köyü’ne gelen Emine Erdoğan, kızı Sümmeye Erdoğan ile yanındakiler, köylüler tarafından karşılandı. Köylülerle tek tek tokalaşan Emine Erdoğan, daha sonra Muhtar Haşim Encü’nün evine giderek, olayda yaşamını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Emine Erdoğan’dan sonra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da köylülerle kucaklaşarak sabır diledikten sonra Muhtar Encü’nün evine girdi. Muhtar Haşim Encü’nün evinde, yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu. Burada yapılan görüşme devam ederken, basın mensupları içeri alınmadı.

Korumalar Sig Sauer ile görev yaptı

Bu arada Başbakanlık korumaları Ortasu Köyü’nde, daha önce alınan Alman-İsveç yapımı Sig Sauer 556 tam otomatik tüfeklerle ilk kez görev yaptı. Seyyar ve sabit dipçikli iki modelden oluşan tüfekler, ocak ayı içerisinde korumalara verilmişti. Başbakanlık korumaları tabancalarda daha önce Sig Sauer’e geçmişti. Böylece, tüfekler de standart olarak Sig Sauer oldu.

Başbakan Erdoğan’ın özellikle Doğu ve Güneydoğu’ya yapacağı gezilerde yakın korumalar, tabancalarının yanı sıra bu tüfeklerle koruma sağlayacak. Sig Sauer’ler, halen kullanımda olan M-16, MP-5 ve Kalaşnikofların yerine geçecek. Silahın en önemli özelliklerinden biri suda da çalışması olarak belirtiliyor.

'Hepimizin kardeş olduğunu haykırmak istiyoruz'

Emine Erdoğan, Uludere'deki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, “görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunmasını” istemeleri üzerine Erdoğan, “Daha önceden gelmek istemiştim ama maalesef gerçekleşemedi. Kalbimiz, gönlümüz buralardaydı, onların acılarını paylaşmak istedik. Onun için geç de olsa yaralarını bir nebze sarabilirsek ne mutlu bize dedik. Paylaştık, dertleştik ağlaştık, notlarımızı aldık. Tabii ki hükümet adına Sayın Bakanımız söz verdi, bu işin sonuna kadar gideceğini” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Buradan hepimizin kardeş olduğunu, bir olduğunu dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bir ve beraberiz, hiç kimse bizi ayıramaz, hiç kimse bizi bölemez. Tekrar tekrar söylediler kendileri. Biz barış istiyoruz dediler. Dünya anneleri barış istiyoruz dediler. Hepsi inanın sözleşmiş gibi aynı şeyi tekrarladılar. Anneler isterse dedim, bu barış gerçekleşir dedim.”

'Annelerin acısını ancak anneler anlar'

Bir gazetecinin “Bugün annelerin buluşmasıydı yorumu” üzerine, Erdoğan, “Evet, annelerin buluşmasıydı, çünkü annelerin acısını ancak anneler anlar. Başka hiç kimse anlayamaz” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, başka bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

“Güven çok önemli biliyor musunuz? Şimdiye kadar olmayan şeyler oluyor çünkü Türkiye'de. Güveniyorlar, çözümün bizde olduğunu ümit ediyorlar, olmasını temenni ediyorlar. Güvenmezseniz böyle bir şey istemezsiniz. Ama onlar bize güveniyorlar, biz de onlara güveniyoruz, biz de onlara inanıyoruz ve dünyaya haykırıyoruz, biz bunun tesisi için elimizden geleni yapacağız inşallah.”

Erdoğan, yakınını kaybeden bir annenin “Çözüm istiyoruz” diyerek, fotoğrafını göstermesi üzerine, “İnşallah. Onu geri getiremeyeceğiz ama bundan sonra annelerin ağlamaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ne mesaj getirdiniz?” sorusunu Emine Erdoğan, “Selam getirdim onlara. Bu işin üstüne gideceğimizi ama bize dua etmelerini söyledim, sağlığı için, sıhhati için dua etmelerini istedim, onlardan da selam götürüyorum” diyerek yanıtladı.

Erdoğan, “Sizi nasıl karşıladılar?” sorusu üzerine ise, “bağırlarına bastılar. Neden önce gelmediniz dediler, biz de mazeretlerimizi beyan ettik kendilerine, anlayışla karşıladılar” dedi.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler ziyaretin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.