Uludere'de bombalı saldırı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, biri üsteğmen iki asker hayatını kaybetti.
Saldırı, Uludere İlçesi'nin Andaç Köyü yakınlarında bugün saat öğlen saatlerinde düzenlendi.
Andaç Köyü'ndeki üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında yola konulan patlayıcılar uzaktan kumandayla infilak ettiirildi.
Patlamada araçtaki bulunan iki asker hayatını kaybetti.
Saldırının ardından bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.
Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Bölgesi'nde de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu.
Yine yola döşenen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.
Bingöl Karlıova'da Cehennem Ormanları bölgesinde çıkan çatışmada da iki korucunun hayatını kaybettiği bildiriliyor.