Uludere'de ailelerin mezarlık ziyareti 300 haftadır sürüyor

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında, Kuzey Irak sınır hattına 28 Aralık 2011\'de düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri, olayın üzerinden geçen 300 haftanın ardında yine mezarlıkta adalet arayışlarını dile getirdi. Her hafta, kesintisiz mezarlık ziyaretini sürdürdüklerini söyleyen Veli Encü, \"Sorumluluğu olan askerlerin çoğu 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle tutukludurlar. Ancak darbecilikten yargılanan bu komutanlar, bu ölümlerden yargılanmıyorlar\" dedi.

Uludere\'nin Ortasu ve Gülyazı köylerinde oturan aileler, 28 Aralık 2011 tarihinde, Türkiye-Irak sınır hattında düzenlenen hava operasyonunda, yaşamını yitiren yakınları 34 kişinin mezarını geçen 300\'üncü haftada da ziyaret etti. Yakınlarının mezarlarına karinfil bırakan aileler adına açıklama yapan Veli Encü, olayla ilgili bir sorumlunun bile ifadeye çağrılmadığını, o günden bu yana geçen zaman sürecinde ailelerin hak ve adalet arama talepleri karşısında bazı yetkililerin hakaretlerine maruz kaldığını söyledi. Encü, \"Defalarca mahkeme ve Meclis kapısına \'Adalet\' umudu ve talebi ile gittik. Fakat, 300 haftadır Hükümet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, sivil yargı, askeri yargı ve Anayasa Mahkemesi’ni dolaşan dava, hepsinin utanç verici birliğinin arasında karanlığa gömüldü, gömülüyor\" dedi.

Veli Encü, bugün 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda sorumluluğu olan askerlerin çoğunun 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu olduğunu ifade ederek, \"Ancak, darbecilikten yargılanan bu komutanlar, bu ölümlerden yargılanmıyorlar. Bunu \'Fethullahçılar yaptı deyip\', bu olayla ilgili yargılamamak, üstünü örtmektir ve bu adalet değil, zulümdür. Sorumlu herkes cezalandırılmadıkça, geçmişle yüzleşme, darbecilerle hesaplaşma iddiası inandırıcı olmayacaktır\" diye konuştu.



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