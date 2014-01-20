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Uludere'de gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Uludere ilçesinde 4 gün önce çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

20 Ocak 2014 09:28

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu ve Gülyazı köylerinde yapılan aramalarda gözaltına alınan 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uludere'ye bağlı Ortasu köyü yakınlarındaki askeri üs bölgesinde güvenlik yolu yapımını gerekçe göstererek çalışmaları durdurmak isteyen grubun çıkardığı olayla ilgili Uludere Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Devlet malına zarar vermek ve güvenlik güçlerine mukavemet" gerekçesiyle Ortasu ve Gülyazı köyünde gözaltına alınan 7 kişi, Uludere Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

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