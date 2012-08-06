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Uludere'de 5,3 büyüklüğünde deprem!

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, ilk bilgilere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi

06 Ağustos 2012 10:32

Şırnak'da, merkez üssü Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre,
saat 23.37'de merkez üssü Uludere İlçesi'ne bağlı Ortabağ köyü olan 5,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

 

Can kaybı yok

 

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, ilk bilgilere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade ederek, ''Konuyla ilgili henüz bize ulaşan bir bilgi yok. Araştırmalarımız sürüyor'' dedi.

 

Kızılay alarm durumuna geçti

 

Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından Türk Kızılay'ın bölgeye yakın şubeleri ve lojistik merkezleri uyarıldı. Bölgede durum ve ihtiyaç tespiti yapmak üzere ekipler alana doğru yola çıktı, yerel makamlarla irtibata geçildi.

Açıklamada, ihtiyaç halinde bölgeye yardım malzemesi ve ek afet müdahale ekiplerinin ulaştırılabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı da belirtildi.

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