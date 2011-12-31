Uludere'de 50 lira için kaçakçılık yapılıyor

T24 - Katır başına 50 TL kazanmak için kaçakçılık yaparken ölenlerin büyük bölümünün yaşadığı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde, isyan, çığlıklar ve derin sessizlik birbirine karışırken, her evde kiminin kardeşi, kiminin eşi, kiminin çocuğunun yası tutuluyor.





Milliyet gazetesinin haberine göre; Uludere'de yaşanan olayların ardından hiç bilinmeyen hayatlar ortaya çıktı.



Reyhan Öncü, 13 yaşında ölen Erkan Encü ’nün annesi. Encü, oğlunun 4 numaralı formasını ve fotoğrafını gazetecilere göstererek, “O henüz öğrenciydi. 7. sınıfa gidiyordu. Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz muydu?” diyerek isyan ediyor. Eski bir korucu olan ve anlatımına göre, 1998’de PKK’ya yönelik Kuzey Irak’taki bir operasyonda mayına basarak iki gözünü kaybeden baba Mehmet Encü de “Askerler bize göz yumuyordu. Ekmek mücadelesidir ne yapalım, biz de bu şekilde idaremizi yapıyorduk. Bu devlet için gözlerimi verdim, karşılığı bu mu olmalıydı? Tek çocuğumdu, göndermek istemiyordum. Son iki gün içinde bunu yapmaya başladı. Bana ‘Baba ben giderim belki 100 TL para kazanırım’ dedi. Saat 20.30 ’da kaçakçılar sınıra geldiğinde komutanlar, askerleri kaçakçıların geçiş noktalarına gönderdi. Onların aşağı inmesini engellediler. Daha sonra F 16 ’lar çocuklarımızın üzerine bomba yağdırdı. Kaçakçıların bu yolu kullandığını devlet biliyordu, 10 senedir bu yolu kullanıyorduk” dedi.

‘Evde senetleri duruyor’



16 yaşındaki oğlu Bilal’i kaybeden Abdurrahman Encü ise, “Kendisine bilgisayar almıştı. Taksitlerini ödeyemiyordu, bilgisayarın taksitini ödemek için kaçak işine gitti. Halen evde taksit senetleri duruyor. Köyde 130 hane var. 130 haneden 60 hane korucu. 4 tane gazi ailesi var, 1 tane şehit ailesi var. 3 tane de memur var. Diğerleri boşta ve kaçakçılık yapmak dışında başka seçenekleri yoktu” diye konuştu.





Bizimle alay ettiler’



Bombalamada yaşamını yitiren Lise 1. sınıf öğrencisi Savaş Encü ’nün ağabeyi Vahit Encü de şöyle konuştu:



“Kardeşim, ‘Abi sen her gün gidiyorsun, yoruluyorsun, sen gitme ben gideceğim’ diye ısrar etti. Lisede 100 TL kantin borcu vardı, ‘kaçağa gidip borcumu ödeyeyim’ dedi. Biz 2003 ’ten beri kaçağa gidiyoruz. Her seferinde 50 kişi birlikte gidiyoruz, zaten kaçağa gidenlerin çoğunu genç ve çocuklar oluşturuyor.”



