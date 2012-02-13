Uludere'de çatışma çıktı, 10 PKK'lı öldürüldü!

T24 - PKK'lı bir grubun eylem yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda 10 PKK'lı öldürülürken 2 asker de şehit oldu.

Güvenlik güçleri Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında PKK teröristlere yönelik bir operasyon düzenledi.

Hava destekli operasyonda 10 PKK'lı ölü ele geçirilirken bir uzman çavuşla bir astsubay şehit oldu.

Bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Şırnak'ın Uludere İlçesi'nin Irak sınır kesiminde eylem hazırlığında olan PKK'lı grubun yerini tespit etti.

Bölgeye, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Helikopterlerle bölgeye indirilen özel birlikler, PKK'lılarla sıcak temas sağladı. Operasyonda 10 PKK'lı öldürülürken; bir uzman çavuş ile bir astsubayın şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.