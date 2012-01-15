Uludere soruşturması tamamlandı

T24 - Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünü soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan kente gelen 3 müfettiş soruşturmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı.







Uludere'nin Irak sınırında kaçakçılık yapan köylülerin PKK'lı zannedilerek 28 Aralık gecesi düzenlenen operasyonda 34 kişinin ölmesi üzerine Şırnak Valiliği, olayı soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istemişti.



İdari soruşturma kapsamında gelen 3 müfettiş kentte yaptığı 12 günlük çalışmayı tamamlayarak Ankara'ya döndü.



Sınırdaki olaydan yaralı kurtulan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 17 yaşındaki Hasan Ürek, bugün taburcu edildi.



Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Ürek'i taburcu olmadan ziyaret ederek, nerede kalmak isterse oraya yerleştireceklerini söyledi.



Ürek'in babası Sait Ürek ile birlikte Şırnak Üniversitesi'nin misafirhanesine yerleştirileceği ve sağlık ve eğitim sorunuyla da ilgilenileceği belirtildi.



