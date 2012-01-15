T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uludere soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'ndan kente gelen 3 müfettiş soruşturmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünü soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan kente gelen 3 müfettiş soruşturmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı.



Uludere'nin Irak sınırında kaçakçılık yapan köylülerin PKK'lı zannedilerek 28 Aralık gecesi düzenlenen operasyonda 34 kişinin ölmesi üzerine Şırnak Valiliği, olayı soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istemişti.


İdari soruşturma kapsamında gelen 3 müfettiş kentte yaptığı 12 günlük çalışmayı tamamlayarak Ankara'ya döndü.


Sınırdaki olaydan yaralı kurtulan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 17 yaşındaki Hasan Ürek, bugün taburcu edildi.


Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Ürek'i taburcu olmadan ziyaret ederek, nerede kalmak isterse oraya yerleştireceklerini söyledi.


Ürek'in babası Sait Ürek ile birlikte Şırnak Üniversitesi'nin misafirhanesine yerleştirileceği ve sağlık ve eğitim sorunuyla da ilgilenileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24