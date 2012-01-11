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Uludere sınır kapısı oluyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Uludere Gülyazı'nın hudut kapısı ilan edilmesi için başvurduklarını...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Uludere Gülyazı'nın hudut kapısı ilan edilmesi için başvurduklarını söyledi. 



Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında kaçakçılığa karşı yeni önlemler alınıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Uludere Gülyazı'nın hudut kapısı ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi.

Yazıcı, Şemdinli Derecik, Çukurca Üzümlü ve Uludere Gülyazı hudut kapılarının sınır ticaretinden yararlanmasına yönelik düzenleme yapılması için de Ekonomi Bakanlığı'na bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

Yazıcı ayrıca, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda, akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithalatında, EPDK tarafından ''uygun'' yazısı aranmasına ilişkin tebliğin, yeniden yürürlüğe konulması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.


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