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Ekonomi

Uludere sınır kapısı ilan ediliyor ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 17:39

-Uludere sınır kapısı ilan ediliyor ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Uludere Gülyazı'nın, hudut kapısı ilan edilmesi için Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulduğunu belirtti. Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde sınırlarda ve kara hudut kapılarında hayvan sırtında yapılan akaryakıt kaçakçılığına değindi. Bu bölgelerde kara kapısının açılabilmesi ve gümrük idarelerinin faaliyete geçebilmesi için sınır komşusu ülke ile mutabakat sağlanması gerektiğini ifade eden Yazıcı, sınır ticaretinin geçim kaynağı olması nedeniyle kaçakçılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde sınır ticaretini legal hale getirmek üzere çalıştıklarını söyledi.  Bu çerçevede Şemdinli Derecik ve Çukurca Üzümlü'de çalışmaların belirli bir aşamaya geldiğini, anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Şemdinli Derecik, Çukurca Üzümlü ve Uludere Gülyazı hudut kapılarının sınır ticaretinden yararlanmasına yönelik düzenlenmesi için Ekonomi Bakanlığına bildirimde bulunuldu. Son yaşanılan olaylardan sonra bu iki sınır ticaret merkezine ilaveten Gülyazı da gündemimizde yer aldı. Uludere Gülyazı'nın da hudut kapısı ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirim yapıldı. Söz konusu kapıların sınır ticaret merkezlerinin oluşturulması noktasında komşu ülkelerle müzakerelerimizi sürdürüyoruz.  Uludere Gülyazı mevkiinde gerçekleştirilen sınır üzerindeki ve kaçak olarak nitelendirdiğimiz faaliyetin legal hale gelmesi için çalışmalara başladık.'' Yazıcı, bu yöredeki ticari faaliyetin bir uzantısı olarak Habur'da da ilave bir köprü yapılması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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