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Uludere, Reyhanlı ve Soma'da Köşk seçimlerinde kim, yüzde kaç oy aldı?

34 sivilin bombalanarak öldüğü Uludere, 52 kişinin bombalı saldırıda öldüğü Reyhanlı ve 302 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'da hangi aday, yüzde kaç oy aldı?

10 Ağustos 2014 21:47

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son sonuçlara göre, 34 sivilin öldürüldüğü Şırnak’ın Uludere ilçesinde Selahattin Demirtaş yüzde 89,3 oranında oy aldı. Düzenlenen bombalı saldırı sonucu 52 kişinin öldüğü Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Başbakan Tayyip Erdoğan yüzde 72,5 oranında oy aldı. 302 madencinin yaşamını yitirdiği Manisa’nın Soma ilçesinde ise Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 50,1 oranında oy aldı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan felaketlerle gündeme gelen Uludere, Reyhanlı ve Soma’da sandıkların çoğu açıldı.

34 sivilin bombalanarak yaşamını yitirdiği Uludere’de Selahattin Demirtaş yüzde 89,3 oranında oy alırken, ikinci sırada yüzde 8 oy oranı ile Başbakan Tayyip Erdoğan ve üçüncü sırada Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 2,6 oranında oy aldı.

52 sivilin bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği Reyhanlı’da sandıkların tamamı açıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan yüzde 72,5 oy oranına sahipken, ikinci sırada Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 25,1 ve üçüncü sırayı yüzde 2,3 oy oranı ile Selahattin Demirtaş yer aldı.

302 madencinin öldüğü Soma’da çekişmeli geçen seçimlerde Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 50,1 ile seçimden birinci çıkan isim oldu. Tayyip Erdoğan yüzde 47,2 oranında oy aldı. Selahattin Demirtaş’a ise yüzde 2,5 oranında oy atıldı. 

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