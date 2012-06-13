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Uludere Komisyonu Üyesi Gök: Diyarbakır savcılığı eksik belge gönderdi

Meclis Uludere komisyonunun CHP’li Üyesi Gök, MİT'in olaydan bir gün sonra haberinin olduğunu açıklamasını "MİT'e güvenmeyeceksek kime güveneceğiz" diye yorumladı

13 Haziran 2012 15:40

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Uludere Olaylarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Levent Gök, Diyarbakır Savcılığı’ndan eksik belge gönderildiğini söyledi. Gök, “Savcılığın bütün belgeleri gönderdiğini düşünmüyorum. Bu 6 aya yakın süreçte çok daha fazla bilgi ve belgelerin olması gerekirdi” dedi.

 

'Savcılık bütün belgeleri göndermedi'

 

Levent Gök, komisyon toplantısından sonra belgeler üzerinde geç saatlere kadar inceleme yaptı.  Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’ten gelen dosyayı inceledi.

Gök, T24’e, “Diyarbakır Savcılığı’ndan bütün belgelerin gönderildiğini düşünmüyorum. Dosya incelemesinden edindiğim izlenim bu” dedi.

 

'Dosyalar oldukça karışık. İçinden bazı şeyler çıkarılmış'

 

Genelkurmay dosyasını çok karışık olduğunu, belli bir düzen taşımadığına dikkat çeken Gök, “Belli içinden bazıları çıkarılmış. Çok karışık bir dosya” dedi.

 

'Vur emrini kim verdi', 'İstihbarat kimden' yanıtları yok'

 

6 aya aşkın bir süreçte daha fazla bilgi ve belgenin olması gerektiğine dikkat çeken CHP’li Gök,  “Sonucu ulaştıracak ana sorular ortada duruyor” dedi. “Vur emrini kim verdi, istihbarat veren milli kaynaklar hangileri, bunların yanıtları yok."

 

'MİT’e güvenmeyeceksek kime güveneceğiz'

 

MİT’in olaydan bir gün sonra haberinin olmasının güvenlik tartışması açacağına dikkat çeken Gök, “MİT benim haberim yok diyor. Türkiye’nin güvenliği konusunda kendisini dışarıda tutmaya çalışıyor. Biz, MİT’e güvenmeyeceksek kime güveneceğiz” dedi.

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diyarbakır savcılığılevent gökuludere araştırma komisyonu

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