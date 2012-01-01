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Uludere Kaymakamı Yavuz AA'ya konuştu

01 Ocak 2012 00:02

-Uludere Kaymakamı Yavuz AA'ya konuştu -Naif Yavuz: -''Bir saat içeride kaldım. Vatandaşlar beni bağrına bastı. Vatandaşların bağrına basması başkalarını rahatsız etmiştir'' -''Bana saldıranlar asla ve asla cenaze sahipleri değildir.  Beni orada koruyan da köylünün kendisidir'' (Fotoğraflı-Görüntülü) ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - İbrahim Yakut-Meral Özdemir - Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada darp edilen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz, kendisine saldıranların Uludereli olmadığını belirterek, ''Bir saat içeride kaldım. Vatandaşlar beni bağrına bastı. Vatandaşların bağrına basması başkalarını rahatsız etmiştir'' dedi. Gülyazı Köyü'nde taziye çadırına giden ve bir grup tarafından darp edilen Kaymakam Yavuz'ın tedavisi Şırnak Asker Hastanesi'nde sürüyor.  Başından ve yüzünden yaralandığı gözlenen Naif Yavuz, olay ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirlerine anlattı. Kendisine saldıranların cenaze sahipleri olmadığını vurgulayan Yavuz, ''Hatta, cenaze sahiplerinden bana bir haber geldi; 'Kaymakama yapılan bu saldırı, bir önceki saldırıdan daha çok bizi rencide etmiştir. Çok daha üzmüştür' diye. Cenaze sahipleri beni aradılar. Üzüntülerini dile getirdiler'' diye konuştu. Naif Yavuz, saldırganlara karşı kendisini köylülerin koruduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Ben bir saat içeride kaldım. Vatandaşlar beni bağrına bastı. Vatandaşların bağrına basması başkalarını rahatsız etmiştir. Cenaze sahipleri beni bağrına bastı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bana saldıranlar asla ve asla cenaze sahipleri değildir. Beni orada koruyan da köylünün kendisidir. Bana vuranların hiçbiri Uludereli değildir. Dışardan gelen provokatörlerdir.'' (YAK-MRL-FFS)

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