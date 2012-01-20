Uludere için savcıdan 'kuşbakışı' rapor



T24 - Uludere’de 34 kişinin öldüğü opersayonun ardından savcıların olay yerini havadan helikopterle gezdiği ve hiçbir şey göremediklerini tutunakla kayda geçirdikleri ortaya çıktı.







Savaş uçaklarının hava harekâtı sonucunda 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere’deki katliamla ilgili “olay yeri incelemesi”nin de bir skandala dönüştüğü öne sürüldü.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Olay Yeri İnceleme-Havadan Keşif Tutanağı”na göre, savcılar katliamın yaşandığı yere “halkın toplanması ve terör bölgesi” olması nedeniyle ayak basmadı, askeri helikopterle “kuş bakışı” keşif yaptı.



Havadan yapılan keşif, “... Helikopter hareket halinde iken söz konusu yerlerin tamamının kamera ile görüntülenerek kaydedildiği, patlayıcı madde isabet eden yerlerde ve dağın diğer yerlerinde helikopter içinde bulunmamız nedeniyle çıplak gözle ölü hayvan ya da insanın görünmediği, yine çıplak gözle insan ve hayvan geçtiğine dair iz görülmediği” tümceleriyle tutanağa geçirildi.





Yaklaşık 35 kişi ölmüş



Uludere İlçesi ile Irak arasındaki sınır hattının yakınında “Irak sınırının içerisinde” Kuraniş mevkiinde “yaklaşık 35 kişinin öldürülmesi” olayına ilişkin yürütülen soruşturmada neden olay yerine gidilemediği, 29 Aralık 2011 tarihli Olay Yeri İnceleme-Havadan Keşif Tutanağı’nda “Olay yerinin Irak ülkesi sınırı içinde yer alması, söz konusu yerin bölücü terör örgütünün yoğun olarak faaliyette bulunduğu bir yer olması ve 35 kişinin ölümü nedeniyle ölenlerin yakınlarının ve Gülyazı köyü ile Ortasu köyünde ikamet edenlerin olay yerinde toplandıkları ve infial halinde olduklarının tespit edilmesi nedenleriyle...” tümceleriyle anlatıldı.



“Bu durumun aşılabilmesi” için ilçe jandarma komutanlığından olay yerinin “havadan keşfinin yapılabilmesi” için helikopter istendiği belirtildi. Jandarmadan verilen helikopter ile Cumhuriyet Savcıları Ali Türk, Muhammet Sağlam ve fotoğraf çekmesi için görevlendirilen polis memuru Hasan Hüseyin Ekici’den oluşan heyetle olay yerine gidildi.



İki savcı ile bir polis fotoğraf bilirkişisinin imzasını taşıyan tutanakta, keşfe ilişkin şu değerlendirme yer aldı:“Olay yerinin Irak ülkesi sınırları içerisinde Kuraniş olarak adlandırılan yerde bulunan yüksek bir dağın yamaçları ve zirvesi olduğu, dağın tamamının karla kaplı olduğu ve dağın yamaç ve zirvelerinde 4 adet bomba patladığını gösterir büyük siyahlık bölgenin bulunduğu, söz konusu bölgelerin tamamen açık olan yerler olduğu ve görüşü zorlaştıracak hiçbir engelin bulunmadığı, helikopter hareket halinde iken söz konusu yerlerin tamamının kamera ile görüntülenerek kaydedildiği, patlayıcı madde isabet eden yerlerde ve dağın diğer yerlerinde helikopter içinde bulunmamız nedeniyle çıplak gözle ölü hayvan ya da insanın görünmediği, yine çıplak gözle insan ve hayvan geçtiğine dair iz görülmediği, bu tespitlerin kaydedilen kamera görüntülerinden tespit edilebileceğinin değerlendirildiği anlaşılmakla, olayların yatışması ve güvenliğin sağlandığı yakın bir günde olay yeri incelemesi yaptırılmasına ve olay yeri görüntülerinin uzman bilirkişilere incelettirilmesine karar verilerek işbu olay yeri inceleme tutanağı hep birlikte imza altına alındı.”

Daha sonra da olay yerinde inceleme yapılmadığı, bölgedeki “delil” niteliğindeki bomba parçalarının askerler tarafından toplanarak savcılığa ulaştırıldığı anlaşıldı.