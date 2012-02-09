Uludere heyeti Heron görüntülerini izleyecek

T24

Konuya ilişkin açıklamayı Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi İhsan Şener yaptı. Şener, aynı zamanda çeşitli kaynaklardan alınan istihbaratlar sonucu, Genelkurmay'ın oluşturduğu teknik analiz raporunu da Genelkurmay'dan talep edeceklerini ifade etti.İnceleme komisyonları ve diğer komisyonlarda da bilgi kirliliği oluşmaması adına açıklama yaptıklarını belirten Şener, "Olayla ilgili Heron görüntülerini ilgili kurumdan isteyip izleyeceğiz. Aselsan'dan 3 uzman talep ediyoruz. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Aralık 2011 tarihinde resmi açıklamasının 3. maddesinde belirtildiği gibi 'çeşitli kaynaklardan alınan istihbaratlar sonucu elde edilen teknik analizleri' isteyeceğiz" dedi.İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme raporunu da komisyon olarak talep edecekleri bilgisini veren Şener, Adalet Bakanlığı'ndan, kıyı şeridindeki kaçakçılık davalarının son 5 yıllık incelemelerini de dosyaya koyacaklarının altını çizdi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'ndan olaydan kurtulan 5 kişi ve taburu aradık diyen 2 kişinin telefon kayıtlarını isteyeceklerini söyleyen Şener, ölenlerin otopsi raporları ve vukuatlı nüfus örneklerini talep edecekleri bilgisini verdi. İHA görüntülerinin kaydedildiği odaların videolarını da göreceklerini kaydeden Şener, bilgilerin toplamını elde ettikten sonra komisyon üyeleri tarafından ilgili kurumlardan bilgi almayı sürdüreceklerini, kararların takip edilerek, mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını belirtti.