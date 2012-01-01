'Uludere' hem PKK hem BDP için hayat öpücüğü oldu!

T24

Ünal, AK Parti İl Teşkilatı tarafından Mado Evi'nde düzenlenen gazetecilerle sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, Irak sınırında meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaşanan şeylerin sonuçlarının araştırılınca görüleceğini ifade etti.Olayın hiçbir gerekçe ile izah edilemeyeceğini dile getiren Ünal, ''Orada gerçekten ne oldu? İşte şimdi araştırılıyor. Bu bir sabotaj mıydı? İlgili birimlerin yanıltması mıydı? Bu bir yemleme miydi? Bunlar araştırmalar sonunda ortaya çıkacaktır. Gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var o da 35 kişiyi orada kaybetmemizdir'' diye konuştu.''Bu olay hem PKK için hem BDP için adeta hayat öpücüğü oldu'' diyen Ünal, şunları kaydetti:''Çünkü BDP'nin siyasi alanı tamamen daralmıştı. Sahada ciddi bir kayba uğramıştı. Psikolojik üstünlüğü elden kaçırmıştı meşruiyet zeminini kaybetmişti. Bu olay maalesef onlar için kullanılacak iyi bir siyaset malzemesi oldu bunu uzun süre kullanacaklar. Ayrıca terörle mücadele önemli mesafe katetmişken ve meselenin çözümüne dair çok önemli açıklamalar yaklaşımlar, çözümler ifade edilmişken ve iş belli noktaya gelmişken Türkiye'nin böyle bir kırılma ile karşı karşıya kalması da çok manidardır.''Kendisinin de Uludere'ye gittiğini ve ailelere başsağlığı dileğinde bulunduğunu hatırlatan Ünal, şöyle dedi:''Biz orada şunu gördük; buradaki insanlar acıları üzerinden birilerinin siyaset yapmalarına razı değiller. Bir siyasi partinin grup başkanvekilinin açıklamaları taziye sahiplerini, acılı aileleri son derece rahatsız etmiştir ve taziye çadırını terk etmişlerdir. Kendi evlerine gitmişlerdir, taziyeleri kendi evlerinde kabul etmişlerdir. Maalesef Van depreminde de aynı şeyi gördük. BDP, BDP'li siyasetçiler giyim kuşamlarına gösterdikleri özeni itinayı bu sorunun çözümü için o kadar itina bile göstermiyorlar. Neden? Bugüne kadar çözüm adına söyledikleri hiçbir şey yok. Barış diyorlar, demokrasi diyorlar, özgürlükler diyorlar ama barış adına demokrasi adına bir çaba görmüyorsunuz. Biz Van depreminde canla başla mücadele ettik 6 saat sonra bu ülkenin Başbakanı oradaydı. Bakınız o zaman ilk çıkarttıkları kriz neydi? Başbakan geldiğinde belediye başkanını niye ziyaret etmedi.''