'Uludere halkının kurtarma mücadelesi, gerçek bir Türkiye manzarası'

-Hülya Karabağlı



Ankara





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, biri korucu 9 askerin şehit olduğu trafik kazasında Uludere halkının kurtarma mücadelesiyle ilgili konuştu. Ayhan Sefer Üstün “Bu gerçek bir Türkiye manzarası. Türkiye’nin gerçek manzarasını anlatıyor” dedi.

Suni gerginlikler yaratmak isteyenlerin bu manzarayı iyi okumaları gerektiğine dikkat çeken Üstün, “ Türkiye’nin hiçbir yerinde ayrılık gayrılık isteyen yok. Çanakkale’de, Van depreminde birlikte mücadele ettik. Ayrımız gayrımız yok. Komisyon başkanı, siyasetçi olarak Türkiye’ye dolaşıyorum. Aklı başında bir insanın ayrılık peşinde koştuğunu görmedim” şeklinde konuştu.



‘Uludere evlatlarının sahiplendik’



Üstün, hava bombardımanında 34 vatandaşın hayatını kaybettiği olayları inceleyen komisyon çalışmalarına dikkat çekti ve “ Biz, oraya gittiğimizde, hiç birinde, hal ve hareketlerinde devlete karşı bir tavır görmedim. Biz, Uludere’de yaşayan insanlar gibi onların evlatlarını sahiplendik. Biz, evlatlarını nasıl sahiplenmişsek, onlar da sahip çıktılar. Türkiye’nin ortalaması budur” dedi.



85 yaşındaki Kürt vatandaş: Ben İstanbul’dan vazgeçmem



Üstün, Diyarbakır gezisinde, Bingöl’ün Genç İlçesi’nden 85 yaşında ki Kürt vatandaşın kendisine, “Sayın vekilim, siz Van’dan vazgeçmedikçe, ben İstanbul’dan vazgeçmedikçe bizi kimse ayıramaz” dediğini anlattı.

Üstün dış güçlerin, Batı’da bazı hayal peşine koşanların, Doğu’da ise bölge halkını farklı konuma oturtmak isteyenlerin büyük çaba içine giriştiklerine dikkat çekti.

Üstün’ün değerlendirmeleri şöyle: "Katil çetesi, cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Bu çete, bu şebeke, bizim komisyonumuzu sabah akşam aşındırdı. İnsan hakkı ihlali diyerek aşındırdı. Zaten biz, objektif olarak bir su kesintisi olsa onunla da ilgileniyoruz. Çünkü, herkesin en temel olan insanca yaşam hakkını sağlamak durumundayız. Ama bu katil çetelerinin, cinayet şebekesinin hiçbir insani değeri yok. Vatandaşlarımızın en temel yaşam hakkını ortadan kaldırmak için bayram gününün fırsat bilerek harekete geçebildiler. İslamiyette, insanlıkta var mı böyle bir şey. Hangi inançta var. Öldürmenin hak aramayla ne ilgisi var”.