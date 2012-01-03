-Uludere gösterisine tutuklama ŞANLIURFA (A.A) - 03.01.2012 - Şanlıurfa'da, Irak sınırındaki olay bahane edilerek düzenlenen gösteriyle ilgili gözaltına alınan 40 kişiden 12'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da aralarında BDP'lilerin de bulunduğu ''Demokrasi Platformu''nca 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenen eylemde gözaltına alınan 40 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ''örgütsel propaganda yapmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''polise mukavemet'' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da 31 Aralık Cumartesi günü Irak sınırında yaşanan olayla ilgili düzenlenen eylemin ardından, sloganlar atıp, uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etmiş ve bazı kişileri gözaltına almıştı.