'Uludere' dünya basınında

T24 - Dünya basını, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Ortasu (Roboski) köyü çevresine yapılan hava saldırısında 35 sivilin ölümünü ve bir kişinin yaralanmasını çoğunlukla "Hava saldırısı Kürt köylüleri öldürdü" başlığıyla verdi.





ABD ve Avrupa basını, Uludere saldırısını sabahın ilk saatlerinde, "Kürt köylüler hava saldırısında öldürüldü" şeklinde duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünya basınından birçok televizyon ve internet haber sitesi, saldırıyı sabahın ilk saatlerinde duyurdu.



Dış basının başlıca kaynakları, Kürdistan Özerk Bölgesi'ndeki muhabirleri ile Associated Press (AP), Reuters ve Ajans France Press (AFP) gibi haber ajansları oldu.

Haber, internet sitelerinde çoğunlukla manşet ya da sürmanşette geniş yer buldu.





BBC: Hava saldırısı Kürt köylüleri öldürdü



Savaş uçaklarının, Irak sınırı yakınındaki bir Kürt köyü çevresine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi öldü. Bilgi aldığımız bir kaynağa göre, mazot kaçakçıları insansız hava araçlarınca tespit edildi ve köylüler, Kürt isyancılar sanılarak hava saldırısı düzenlendi.



BBC'nin saldırıyla ilgili geçtiği ilk ve ikinci habere buradan ulaşabilirsiniz.





The Washington Post: Kürtler sivillerin öldüğünü söylüyor



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'a yaptıkları sınır ötesi harekatta Kürt isyancıları öldürdüklerini açıkladı ancak Kürt yetkililer, çocuk yaştaki kaçakçıların gerilla sanılarak öldürüldüğünü açıkladı.



BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, "Ölenler, katır ve atlarla Irak'tan mazot taşıyan çocuk yaştaki köylülerdi" dedi. Yüzlerce Kürt, Yüksekova'daki protesto gösterilerine katıldı, polis biber gazıyla müdahale etti.





CBCnews: Cenazelerini traktörle taşıdılar



Savaş uçaklarının saldırısında, Kürt isyancılar olduğu sanılan en az 20 kişi öldürüldü. Yetkililer, gerilla olduğu sanılan insanların, aslında mazot kaçakçısı olduğunu açıkladı.



Saldırının ardından bölgede çekilen videolarda da karlı dağlarda cenazelerini katırlar ve traktörlerle taşıdığı görülüyor. Köylüler, battaniyeye sarılmış onlarca cenazeyi, akrabalarının onları teşhis etmesi için yere sıraladı.





The Wall Street Journal: Türk hava saldırısı Kürtleri Vurdu



Irak sınırına yakın bölgede yapılan hava saldırısında, en az 35 kişi hayatını kaybetti. Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) bir belediye başkanı, ölenlerden 19'unun aynı aileden olduğunu açıkladı.

Uludere Belediye Başkanı Fehmi Yaman, "Yıllardır Irak'tan mazot kaçakçılığı yapıyorlardı. Gece köylülerin haber vermesiyle olay yerine gittim. Bazı cenazeler parçalara ayrılmıştı, bazıları tamamen yanmıştı" dedi.



CNN: Hava saldırısı Kürt köylüleri öldürdü

Hava saldırısı, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede meydana geldi. BDP Uludere İlçe Başkanı Yunus Ürek, "Köylüler Irak sınırını geçmişlerdi, saat 21:30 civarında askerler yollarını kesti ve dört savaş uçağı onları bombaladı" açıklamasını yaptı.





Daily Mail: Kaçakçılar militan sanılarak öldürüldü



Hava saldırısında, Kürt militan oldukları sanılarak en az 35 Kürt köylüsü öldürüldü. Yerel yetkililer, savaş uçaklarının, sık sık militanlara yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.



Uludere Belediye Başkanı Fehmi Yaman, "Böyle bir saldırı kabul edilemez" dedi. BDP'li yetkililer bölgeye gitmek üzere yola çıktı.





Le Monde:



Türk Hava Kuvvetleri'nin Irak sınırları içinde gerçekleştirdiği operasyonda 35 Kürt köylü öldürüldü, biri yaralandı.



Genelkurmay, internetten yaptığı açıklamada "olayların sivil nüfus barındırmayan ve terör örgütünün (bu PKK anlamına geliyor) yerleşkelerinin bulunduğu Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde gerçekleştirdiğini" açıkladı. Medya ve Kürt vekiller ise ordunun kaçakçılarla Kürtleri karıştırmasından kaynaklanan bir hata olabileceğini ifade etti.

Ertan Eris Roj TV'ye yaptığı açıklamada, 16-30 yaş arası 35-40 kişilik bir grubun öldürüldüğünü, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Kar ve hava koşullarının ölü sayısını belirlemeyi zorlaştırdığını da ekledi. Yerel güvenlik yetkililerine göre, mağdurlar sıvı ve şeker kaçakçılığı yapıyordu.





Liberation: 35 Kürt öldürüldü, ordu PKK'yle karıştırdık dedi



35 Kürt köylü hava operasyonunda öldürüldü ve hata yapıldığını kabul etmeyen ordu, operasyonun Türkiye'ye sızmaya çalışan bölücü Kürtlere yönelik olduğunu söyledi. Yaşananlar, Türkiye'nin son senelerde Kürt meselesinde sivilleri içeren en ciddi olay.

BDP başkanı Selahattin Demirtaş, kurbanların tamamının Kürt olduğunu belirterek, bunun bir katliam olduğunu söyledi. Kürt halkını "demokratik yollarla" bu kırıma tepki göstermeye çağırdı.



PKK'nin Irak sözcülerinden Ahmet Deniz, kurbanların kaçakçı olduklarını ve "hükümetin bundan haberdar olduğunu" açıkladı. AFP'ye "partimizin bu alanda yerleşkesi yoktur"





Guardian:



Türkiye'de Uludere ilçesi yakınlarındaki hava saldırısında onlarca köylünün hayatını kaybettiği olaya ilişkin ayrıntıları battaniye, halı ve kilimlere sarılı cesetlerin bir traktör römorkunda taşınırken görüntüsünün yer aldığı yarım sayfa fotoğraf eşliğinde aktarıyor okurlarına.



Ölenlerin sınırın Irak tarafından kaçak mazot ve sigara getiren köylüler olduğu hatırlatılan haberde, BDP'nin saldırıyı ''insalığa karşı suç'' olarak nitelediği de aktarılıyor.



Haberde ayrıca Türk medyasına atfen, BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın katliamın örtbas edilmeye çalışılacağı, ama kendilerinin buna izin vermeyecekleri sözlerine de yer veriliyor.





Reuters Haber Ajansı:



Kürt azınlığın haklarını ele alacak yeni anayasa için Türk-Kürt uzlaşmasına zarar verebileceğini’ kaydederken ‘birçok Türk PKK’ya karşı sert bir askeri tavırdan yana olduğu için olayın Başbakan Erdoğan’ın popülaritesine zarar vermesi beklenmiyor’ ifadesi kullanıldı.