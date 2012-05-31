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Uludere belgeleri Meclis'e gönderildi

Uludere olaylarının ardından Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

31 Mayıs 2012 16:01

Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludere'de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından başlattığı soruşturmayla ilgili olarak dosyada bulunan bazı belge ve bilgileri TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edindiği bilgiye göre, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Irak sınırında meydana gelen ve 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'ndan istediği belge ve bilgilerin Meclis'e gönderildiği öğrenildi.

Bu arada özel yetkili Cumhuriyet Savcısınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da yer aldığı birçok kurumdan istenen belgelerin savcılığa ulaştığı bildirildi. Savcılığın son olarak olaydan sonra bölgede incelemelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporların yanı sıra ASELSAN'ın insansız hava aracı “Heron”un görüntüleriyle ilgili hazırlanan raporu da dosyaya koyduğu öğrenildi. Savcılığın soruşturma dosyasındaki klasör sayısının gelen belge ve bilgilerle 8'e ulaştığı bildirildi.

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde TSK'ya ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen bombardımanda 34 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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