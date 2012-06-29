Uludere annelerine tazyikli su!

Uludere'de 34 kişinin katledilmesinin ardından 6 ay geçmesine rağmen soruşturmayla ilgili olarak soruşturmanın ilerlemediği gerekçesiyle “Adalet Nöbeti” tutan BDP ve DTK’lılarla katliam yerine yürümek isteyen mağdur yakınları tazyikli su sıkılarak durduruldu.

Remzi Budancir'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Uludere katliamının altıncı ayı nedeniyle yapılan gösteride olaylar çıktı. Bombayla parçalanan çocuklarının resimlerini taşıyan annelerin katliam yerine yürümesine askerler izin vermedi.

28 Aralık 2011’deki katliama ilişkin bir tek kişinin bile belirlenip yargı önüne çıkarılmamasını protesto için Demokratik Toplum Kongresi (DTK) öncülüğünde organize edilen “Roboski’ye Adalet Nöbeti” dün sona erdi. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin de destek verdiği eylemde çocuklarını yitiren Uludereli anneler yine en ön saflarda yer aldı.

Aralarında DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk’un da bulunduğu BDP’li siyasetçilerle birlikte kortej oluşturan anneler katliamın yapıldığı yere doğru yürüyüşe geçti. 34 köylünün fotoğraflarını taşıyan grup “Genelkurmay istifa”, “Roboski’ye adalet” sloganları atarken, grubun önü Ortasu Köyü çıkışında asker tarafından kesildi. Ailelerin sadece yürülüp basın açıklaması yapacaklarını belirtmesine rağmen askerler TOMA aracıyla tazyikli su sıktı. Ellerinde ölen çocuklarının resimleri bulunan kadınlar tazyikli suyun çarpmasıyla yerlere yuvarlandı. Bu sırada bir çok vatandaş “çocuklarımızı öldürüp bize bu eziyeti yapanların kimliğini istemiyoruz” diye-rek nüfus cüzdanlarını çamura attı. (Fotoğraf- DİHA/ Sertaç Kayar)