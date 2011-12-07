-Uludağ'daki yangın kontrol altında BURSA (A.A) - 07.12.2011 - Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köyünün üst kısmında yer alan Uludağ'ın eteklerinde önceki gün çıkan ve dün akşam saatlerinde çember içine alınan, ancak gece lodosun etkisiyle yeniden yayılan gazel yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, yaptığı açıklamada, Uludağ eteklerinde ''gazel yangını''nın, akşam saatlerinde araçların ulaşamadığı, derenin doğu tarafındaki Hamamlıkızık tarafına sıçradığını belirtti. Coşkun, o açıdan işlerinin güçleştiğini, buna rağmen ekiplerini bölgeden çekmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Cumalıkızık tarafında mevcut yangın alanları içinde gece yine yer yer yangınların çıktığı oldu. Fakat biz ekiplerimizle hemen müdahale ettik, ancak derenin doğu tarafında yol olmadığı için sarp arazi olduğu için uçakla müdahale edebileceğimizi düşünerek sabah tekrar uçakları istedik. Şu anda uçaklar zaten yolda, fakat yağmur durumuna göre dönebilirler mi? Bilemiyorum, yukarıda arkadaşlarımız var.'' İki gündür etkili olan lodosun ardından bölgede yağmurun başladığına dikkati çeken Coşkun, ''Şu anda görüldüğü gibi yağmur başladı hamdolsun. Orada da hafif hafif yağmur yağıyor, umarım bir şey kalmadı. Yanan sadece gazel, yaprak yanıyor, ormana ağaçlara fazla zararı yok, o açıdan geçmiş olsun'' dedi. Coşkun, ''Yangın kontrol altına alındı denilebilir mi?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Yağmur olduğu için yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Dumanlar da onu gösteriyor zaten çok hafif çıkıyor. 'Bugün bu iş bitecek' diye umuyoruz.''