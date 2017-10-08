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Uludağ’da yaralılar, battaniyeye sarınarak ambulans bekledi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır, 13 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 00:54

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2\'si ağır, 13 kişi yaralandı. Havanın soğuk olması nedeniyle yaralılar, vatandaşların verdiği batineyeye sarınarak ambulans bekledi.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Uludağ karayolununun 16\'ncı kilometresinde meydana geldi. Uludağ Kirazlıyayla mevkiinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçileri kent merkezine götürmek için yola çıkan Orhan Türk yönetimindeki 16 CYV 05 plakalı minibüs, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2\'si ağır, 13 işçi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle işçiler, vatandaşların verdiği battaniyeye sarınarak ambulans bekledi.
Durumu ağır olan Ali Başkurt ve İsmail Başkurt ile diğer 11 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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