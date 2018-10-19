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Uludağ'da yaralı kurtarma tatbikatı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma Timi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

19 Ekim 2018 20:37

BURSA, (DHA)- BURSA’nın kayak merkezi Uludağ\'da, Jandarma Arama Kurtarma Timi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Bursa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta ekipler, kayalık arazide yaralıyla kucakta inip tırmanma, kayalık bölgede sedye ile yaralı tahliyesi, kanyon ve vadi içerisinde yaralı kurtarma ve tahliyesi eğitimi yaptı.

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