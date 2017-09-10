Uludağ'da 'savunma ve havacılık projeleri' zirvesi

Güran DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde savunma ve havacılık sektörlerinde üretim yapan Bursalı firmaların bir araya geldiği \'Uludağ Özgün Ürün Projeler Çalıştayı\'nda eğitim uçağı projelerinden, insansız kara ve hava araçlarına kadar 20\'ye yakın proje tanıtıldı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Bursa\'nın geçmişten gelen tecrübesiyle savunma ve havacılıkta önemli aşama kat ettiğini söyledi.

Bünyesinde bulunan Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi, Konseyi ve Ur-Ge projeleriyle firmaların savunma ve havacılığa yönelmesini sağlayan BTSO, şimdi de Uludağ Özgün Ürün Projeler Çalıştayına imza attı. 2 gün boyunca düzenlenen çalıştayda firmalar, savunma ve havacılık projeleri ve ürünlerini tanıttı. Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi firmalar, çalıştayda eğitim uçağı projesinden insansız kara aracı (İKA) projelerine, genel havacılık ve Taktik İnsansız Hava Aracı (TİHA) Motoru geliştirme projesinden, insansız hava kargo aracına; savunma sanayi için 3-D yazıcı çalışmalarından geleceğin askeri kıyafetine kadar 20\'ye yakın projeyi tanıttı.

Çalıştaya katılan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Bursalı firmaların savunma ve havacılık alanındaki projeleri hakkında bilgiler aldı. Bursalı firmaları başarılı projeleri nedeniyle kutlayan Tüfekçi, “Sahip olduğu sanayi tecrübesi ve üretimdeki becerileriyle Bursa\'nın savunma ve havacılıkta daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'MİZİN HEDEFLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ\'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Bursa\'nın uzay, havacılık ve savunma gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde potansiyelini artırdığını söyledi. Duran şöyle devam etti:

“Kendi tankı, kendi uçağı ve kendi helikopteri gibi çok özel projeleri üretme iradesini ve kabiliyetini ortaya koyan Türkiye\'mizin hedeflerinde Bursa iş dünyası olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Bu noktada en büyük güvencemiz, teknik alt yapımız, girişimci ruhumuz ve nitelikli insan kaynağımızdır. Bursalı firmalarımız savunma ve havacılık geçtiğimiz yıl yüzde 600\'den fazla ihracat artışına imza attı.\"



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