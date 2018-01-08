Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 5 kişiden 3'ü sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları bölgeden alınan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkânlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişilik gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kurtarma çalışmalarına tekrar başladı.

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığından gelen askeri helikopter, Derinvadi mevkisinde mahsur kalan 3 kişiyi bölgeden alarak, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan, mahsur kalan kişilerin Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner olduğu öğrenildi.

Uludağ'da dün yürüyüşe çıkan 5 kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.