T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan 5 kişiden 2'sikendi imkânlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı

08 Ocak 2018 13:15

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 5 kişiden 3'ü sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları bölgeden alınan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkânlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişilik gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kurtarma çalışmalarına tekrar başladı.

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığından gelen askeri helikopter, Derinvadi mevkisinde mahsur kalan 3 kişiyi bölgeden alarak, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan, mahsur kalan kişilerin Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner olduğu öğrenildi.

Uludağ'da dün yürüyüşe çıkan 5 kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

ETİKETLER

uludağmahsurhaberkurtarıldıekipkurtarma çalışmaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24