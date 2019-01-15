Uludağ'da kış sezonu: Bir günde yaralanan tatilci sayısı 30'a ulaştı

Kış turizminin kayak merkezlerinden Uludağ'da kayak yaparken yaralanan kayakçılar Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan kayakçılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Uludağ’da 1 gün içinde yaralanan tatilci sayısının 30’a ulaştığı bildirildi.

Uludağ'da pistlerin yoğun olması nedeni ile kayak yaparken yaralanan kayakçılarla Jandarma Arama Kurtarma ilgilendi. 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan Yazıcı pistinde kayak öğrenmek isteyen kişiler, pistlerdeki yoğunluk nedeniyle düşerek yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kar motoru ile olay yerine gelen ekipler yaralıları Uludağ 112 Acil Sağlık Merkezi’ne taşıdı.

Yararlanan ve durumu ağır olan kayakçılar Bursa’da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Vatandaşların muhtemel kazalarda ve kayıp olaylarında 156 Jandarma İmdat hattını aramaları istendi.